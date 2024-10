A Gyulafehérvári Caritas szakított eddigi többéves hagyományával, és az Egymillió csillag a rászorulókért rendezvényének idén nemcsak a figyelemfelkeltés és az adománygyűjtés volt a célja, hanem a katolikus egyház szeretetszolgálatának sokszínű szolgáltatásait is bemutatták. A tradíciókhoz ragaszkodva az érzékenyítő eseményből ez alkalommal sem maradt ki Kovászna megye, a figyelem azonban ezúttal hangsúlyosan Kézdivásárhelyre összpon­tosult.

Pénteken délután öt órától a céhes városi minorita rendház udvarán került sor a 2024-es Egymillió csillag a rászorulókért háromszéki rendezvényére. Az akció nem titkolt célja, hogy felhívja a figyelmet a nélkülözők helyzetére és ösztönözze a társadalmi felelősségvállalást. A megmozdulás során a résztvevők ezúttal is mécseseket gyújtottak, ezzel szimbolizálva a szolidaritást és az összefogást a nehéz szociális helyzetben lévő emberekért. Az őszi szellőben pislákoló gyertyák lángjai mellett a Caritas munkatársai és önkéntesei fotókiállításra invitálták a jelenlévőket, amely tevékenységeiket mutatta be. A helyszínre kilátogató gyerekeket szórakoztató társasjátékok és kitűzőkészítés várta, de volt zene és tánc is. A Gyulafehérvári Caritas céhes városi idős csoportja énekkel, majd egy táncos flashmobbal – ebbe minden jelenlévőt bevontak – színesítette a péntek délutáni eseményt, a nap tombolahúzással és a kézdivásárhelyi Dr. Csiha Kálmán Református Kollégium zenekarának hangulatos fellépésével zárult.

„Mint minden évben, most is a nélkülözőkért gyűltünk össze, ám idén a Gyulafehérvári Caritas tevékenységeinek bemutatására is hangsúlyt fektettünk. Az akción összegyűlt pénzadományokat szervezetünk a rászorulók megsegítésére fordítja, köszönjük a helyi vállalkozóknak a tombolához felajánlott termékeket, valamint a résztvevők adományait és nyitottságát, amellyel hozzájárultak a közösségi szolidaritás megvalósításához” – nyilatkozta érdeklődésünkre Bogdán Beáta, a Caritas önkénteskoor­dinátora.