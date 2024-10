Kis közösség nagy hangulatban

Mindenki ugyan nem tudott eljönni az egymással kapcsolatban álló csoportok közül, hiányoztak a barótiak és a brassóiak is, de a kézdivásárhelyi és a négyfalusi vendégekkel már nagy hangulat kerekedett. Akik egymást megértik, nehézségeiket, gondjaikat, fájdalmaikat egymással meg tudják osztani, azok örvendeni is nagyon tudnak. A rendezvényen szintén jelen levő Kondor Ágota mentálhigiénés szakember is ezt az örömet emelte ki, amit az összetartozás tudata ad, és ami nagy érték egy elidegenedő világban. A társadalom nem mindig segít, de a közösség ereje ajándék – mondotta; hozzátette, hogy Isten számára mindenki teljes egész, a fogyatékkal élők is, akiktől bárki tanulhat kitartást, egymásra figyelést, toleranciát, empátiát.

Na és jókedvet is: a Székelyudvarhelyről érkezett Kinda Emese néptáncoktató, Lukács Emőke bábszínész és Pál Attila zenész által irányított zenés-táncos játékokba, interaktív mesébe mindenki lelkesen bekapcsolódott. Beszélgetésre is került alkalom, és a közös ebédhez már úgy ültek le a résztvevők, mint egy nagy család.