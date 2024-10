Tizennégy elnökjelölt indul

Tizennégy jelölt indulhat az idei államelnök-választáson – jelentette be a Központi Választási Iroda (BEC). A jelölési iratcsomók átvizsgálása után a politikai pártok, valamint a nemzeti kisebbségek szervezeteinek részéről tíz jelölt maradt versenyben, mellettük pedig négy független jelölt pályázhat az államfői tisztségre.

A 14 elnökjelölt szavazólapon elfoglalt helyét sorsolással állapította meg a BEC, a sorsoláson a testület tagjai mellett a független jelöltek megbízottjai, valamint azoknak a politikai pártoknak a küldöttei is részt vettek, amelyek nem képviseltetik magukat a BEC-ben, de javasoltak jelöltet. Később a BEC kiegészült olyan politikai alakulatok képviselőivel, amelyek 2020-ban nem jutottak be a parlamentbe, de most elnökjelöltet indíthatnak. Ezek között van a Ludovic Orban volt PNL-elnök által alapított Jobboldal Ereje, mellette pedig az Új Románia Párt, a Nemzeti Akció Liga Párt, a Román Nemzeti Konzervatív Párt, az Alternatíva a Nemzeti Méltóságért Párt.

Az elnökjelöltek neve a sorshúzás után a következő sorrendben jelenik majd meg a szavazólapokon: Elena-Valerica Lasconi (Mentsétek meg Romániát Szövetség), George-Nicolae Simion (Románok Egyesüléséért Szövetség), Ion-Marcel Ciolacu (Szociáldemokrata Párt), Nicolae-Ionel Ciucă (Nemzeti Liberális Párt), Kelemen Hunor (Romániai Magyar Demokrata Szövetség), Mircea-Dan Geoană (független jelölt), Ana Birchall (független jelölt), Alexandra-Beatrice Bertalan-Păcuraru (Alternatíva a Nemzeti Méltóságért Párt), Sebastian-Constan­tin Popescu (Új Románia Párt), Ludovic Orban (Jobboldal Ereje), Călin Georgescu (független jelölt), Cristian Diaconescu (független jelölt), Cristian-Vasile Terheş (Román Nemzeti Konzervatív Párt), Silviu Predoiu (Nemzeti Akció Liga Párt).

Az államelnök-választás első fordulójára november 24-én, a második fordulójára pedig december 8-án kerül sor.