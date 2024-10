Feléledt a bűnüldözés

Nem tudom egyébbel magyarázni a nagy nekibuzdulást, csakis azzal, hogy közelednek a parlamenti választások, és lehetnek olyanok, akik érzik, hogy vaj van a fejükön, és jelöltették magukat parlamenti képviselőnek, s ha bejutnak, mindaddig, amíg fel nem függesztik mentelmi jogukat, megszabadulhatnak a bűnvádi eljárásoktól, ami meglehetősen hosszadalmas eljárás.

Sokan lehetnek, akik a zavarosban akarnak halászni (indulni), de kevés a hal, mármint a képviselői és szenátori hely. Ezt látják a pártok is, és ezért történhetett meg, hogy saját parlamenti képviselőiket is hagyják a korrupcióellenes ügyészség karmai közé kerülni.

Így járt most legutóbb Nelu Tătaru volt egészségügyi miniszter, aki a vádhatóság közleménye szerint a huși-i városi kórház sebészorvosaként idén április 3-a és július 12-e között 45 személytől fogadott el 100 és 500 lej közti összegeket (ezek mellett tojást és tyúkot is), amiről felvételek is készültek. Tătaru tagadta a vádakat. Most nézheti magát, mert a liberális frakció visszahívja a képviselőház egészségügyi bizottságából, és nem szerepelhet a párt parlamenti jelöltlistáján sem.

Ezután azt írta Facebook-oldalára: „Sokan kérdezik, hogy: Te Nelu, miért dolgozol annyit a kórházban? A páciensekért, válaszolom. Hogy? Hát nem a pénzért? – kérdezték. Nem! – válaszoltam.” Sok munkakörben csak az anyagiakért vagy az elismerésért dolgoznak az emberek. Mások – szintén sokan – azért, mert szeretik, amit csinálnak. (Később a mosakodást törölte a liberálisok egészségügyise.)

Azt nem értem, hogy akkor miért nem szentelte magát teljesen a betegeinek Tătaru doktor. Kellett neki parlamenti képviselőnek menni? Lám, hova jutott!

Különben korábban több egészségügyi miniszter is volt, aki ellen bűnvádi eljárás indult. (Hirtelenjében ötöt számoltam össze.) Egyeseket elítéltek, másokat felmentettek, volt, aki elévülés révén szabadult az eljárás alól, és van, aki ellen most is folyik a nyomozás. (Hát nem jobb lett volna, ha gyógyítgatták volna csendben a betegeiket?)

Pénteken aztán egy Eugen Pîrvulescu nevű szenátort kapcsolt le a korrupcióellenes ügyészség befolyással való üzérkedés miatt. Az a gyanú ellene, hogy 60 000 euróért közbenjárt annak érdekében, hogy egy illető kaphasson úgynevezett ORNISS-igazolást (ORNISS – Államtitoknak Minősített Információk Országos Nyilvántartása). Korábban már volt egy ügye, trükközött a Teleorman megyei mentőszolgálat alkalmazási vizsgáin. (Ugyan ki ne segítene egy jó ismerősének?) Érdekes, hogy ő a liberálisok közt volt, akiktől most leköszönt, hogy az államelnökjelölt Mircea Geoană csapatához csapódjon. (Lehet, hogy épp emiatt csaptak le rá?)

Hogy pártegyensúly legyen, lemondott egy PSD-s képviselő hölgy is, név szerint Laura Vicol, aki a képviselőház jogi bizottságát vezette, sőt, e mellé még a pártból is kilépett. Egy újrázó képviselőjelölttel kevesebb. Az illető hölgy azt állítja, hogy ellene és családja ellen szervezett, súlyos támadást indítottak (meglincselte a média), és ezzel nemcsak az ő tönkretételét, hanem pártjának hiteltelenítését és destabilizálását akarták elérni.

Az történt, hogy hétfőn megszellőztették: Laura Vicol férje részvényese a Nordis cégnek, az egyik legnagyobb hazai ingatlanfejlesztőnek, mely több kliensét is becsapta: nem építette fel a megígért lakásokat, sőt, voltak ingatlanok, amelyeket több vásárlónak is eladtak, csalás révén zsebelve be több millió eurót. A hölgy, ügyvédként, több kétes alakot, köztük alvilági figurákat is védett (mint mondta, nem kapott névsort arról, kit védhet és kit nem), például a Cămătaruk klánjának tagjait, akik arról kapták alvilági nevüket, hogy pénzt kölcsönöztek nagy kamattal, amelyet aztán kegyetlenül be is hajtottak, ha kellett, akár veréssel. Egyik testőrüket, „Fluturicăt” is védte, az illető állítólag azt követelte az egyik áldozattól, hogy ha nincs pénze megadni a tartozást, ugyan adná el egyik szemét vagy veséjét. Aki ilyesmivel bukik le, jó, ha jó ügyvédet fogad...

Fotó: Facebook / Dr. Nelu Tătaru