Megnyitják a forgalom előtt a sepsiszentgyörgyi terelőutat

A Közúti Infrastruktúráért felelős Országos Társaság közlése szerint szerdán megnyitják a forgalom előtt Sepsiszentgyörgy nehézforgalmi terelőútját. A közel 12 kilométeres utat szeptemberben fejezte be az országos társaság által megbízott kivitelező, az elmúlt hetekben terhelési teszteken esett át.

Az út megnyitására vonatkozó hírt Cristian Pistol az országos társaság vezérigazgatója osztotta meg a Facebookon. Közlése szerint az utat 13 órától vehetik birtokba a járművek. Az igazgató továbbá jelezte, hogy európai uniós és kormányalapokból finanszírozott beruházás összértéke meghaladja a 300 millió lejt. Az összesen 11,56 kilométeres terelőút a 12-es országútból válik ki Szotyor előtt, kikerüli Szotyort, Kilyént és Sepsiszentgyörgyöt, majd a város Csíkszereda felőli kijáratánál, a Sepsi Aréna után csatlakozik vissza a 12-es országútba. Az út három felüljárót is magába foglal: kettő egyenként 355 méter hosszú, két vasútvonal fölött vezetnek át, míg a harmadik, egyben a leghosszabb (526 méter) a vasútvonalon és az Olt folyón ível át. Utóbbi a város Csíkszereda felőli kijáratánál kialakított körfogalom közelében, az országútról is látható. Az út részét képezi továbbá négy körforgalom – három országutakkal (12-es és 13E jelzésűek), egy pedig a 103B jelzésű megyei úttal való kereszteződésnél a Kilyén és Uzon közötti szakaszon. Továbbá kialakítottak két parkolót egyenként 25 gépkocsi és 16 kamion számára. A parkolóban illemhelyeket is létesítettek. A szépmezői ipari park közelében a terelőút karbantartó telepe épült meg. Számítások szerint a terelőút a Sepsiszentgyörgyre havonta beérkező több mint félmillió gépjármű mintegy 20 százalékát veszi majd át.