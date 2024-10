Az elmúlt hét végén Bugyin tartották meg a magyar motokrosszbajnokság ötödik és egyben utolsó fordulóját, a mezőnyben pedig ott volt a háromszéki Tompa Krisztián és Ördög Zoltán, akik ezúttal is remekeltek. Tompa futamgyőzelmet ünnepelt, Ördög második lett kategóriájában, és mindkét sportolónk dobogón fejezte be az anyaországi pontvadászatot.

Szombaton és vasárnap a 2024-es magyar motokrosszbajnokság utolsó fordulóját tartották meg a Budapest melletti Bugyin, ahol az Elit MX1-es kategóriájában rajthoz állt a Sugás Motoros Klub sepsiszentgyörgyi versenyzője, Tompa Krisztián és a utolsó 125 cm3-es viadalára készülő ozsdolai Ördög Zoltán, aki a fővárosi Top Cross TCS színeit képviselve az Elit MX2-es géposztályban volt érdekelt. Ahogy már megszokhattuk, a háromszéki sportolók ezúttal is kitettek magukért, hiszen mindketten dobogóra állhattak az idényzáró fu­tamon.

A hétvégi verseny előtt Tompa Krisztián az összetett pontverseny 4. helyén állt, és egy jó szerepléssel akár a bajnoki dobogót is elcsíphette. Motorosunk kitűnő versenyzéssel két futamgyőzelmet is begyűjtött, ezzel pedig bronzéremmel fejezte be az ötfutamos küzdelemsorozatot. „Jó versenyem volt, jól éreztem magam, és nagyon örvendek a hétvégi sikeremnek. A első futamon másodiknak jöttem el a rajtrácsról, és hamar az élre álltam, a másodikon pedig rajt-cél győzelmet arattam. Elégedett vagyok az eredménnyel és a magyar bajnokságban nyújtott teljesítményemmel, hiszen ebben az idényben a tapasztalatszerzésre fektettem a hangsúlyt” – nyilatkozta Tompa.

Ördög Zoltán. Fotó: Sulyok István / Streetcat Media

Az egész szezonban jól teljesítő Ördög Zoltán dobogós pozícióból várta a hétvégi erőpróbát, amelynek első futamát a harmadik, a másodikat a második helyen zárta, amivel pedig második lett Bugyin. Ennek a remek eredménynek köszönhetően az ozsdolai versenyző megszerezte a magyar bajnoki ezüstérmet. „Élveztem minden percét a hétvégi versenynek, hiszen ezzel a viadallal búcsúztam a 125 cm3-es géposztálytól, jövőtől már a nagyobb kategóriában fogok versenyezni. Maximálisan elégedett vagyok a magyarországi szereplésemmel, hiszen a szezon elején különösebb cél nélkül vágtam neki ennek a sorozatnak” – mondta Ördög.

A Bugyin megtartott forduló eredménye: * Elit MX1: 1. Tompa Krisztián (Yamaha), 2. Liszka Roland Noel (Laller Racing SE, KTM), 3. Kiss Márk (HTS-KTM Racing Team, KTM) * Elite MX2: 1. Hugyecz Erik (HTS-KTM Racing Team, KTM), 2. Ördög Zoltán (KTM), 3. Leszkovics Vince (Team Corona Racing Hungary SE, Honda).

A magyar bajnokság végeredménye: * Elit MX1: 1. Pergel Bence (HTS-KTM Racing Team, KTM) 179 pont, 2. Kis Márk 135 p., 3. Tompa Krisztián 125 p. * Elite MX2: 1. Hugyecz Erik 243 pont, 2. Ördög Zoltán 159 p., 3. Kruss Károly (MAMI Team Fehér, KTM) 154 p.