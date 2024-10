Szombaton és vasárnap tartották meg a Raiffeisen Bank Bucharest Maraton tizenhetedik kiírását, mely egyben veterán világbajnokság is volt a 42 kilométeres, maratoni távon. Utóbbi viadalon sepsiszentgyörgyi érem született: Szabó Irén második lett.

Az elmúlt hét végén nemcsak Románia, hanem a futás fővárosa is volt Bukarest, hiszen ott rendezték meg a nagy érdeklődésnek örvendő Raiffeisen Bank Bucharest Maratont. A kétnapos versenyen több mint tízezren álltak rajthoz, a futók egyéniben 10, 21 és 42, míg váltóban 42 kilométeren tették próbára magukat. A verseny egyben veterán, 35 év fölötti világbajnokság is volt a maratoni távon, mezőnyében pedig a megyeszékhelyi Gáll Lajos Futókör több tagja is ott volt; részvételüket Sepsiszentgyörgy Polgármesteri Hivatala támogatta. Sportolóink legjobb eredménye Szabó Irén nevéhez kötődik, aki a 60–64 éves korosztályban a román válogatottal ezüstérmet nyert. A 40–44 éves korcsoportban Bihari Szilárd Attila a 26. és Cătălin Vrabie a 34. helyen végzett a 71 indulóból. Sajnos, Csutak Tamás nem tudta befejezni az erőpróbát, mert megsérült és fel kellett adnia a versenyt.

Szombaton Szentgyörgy Félmaraton

Szombaton a megyeszékhely utcáin tartják a Szentgyörgy Félmaraton 22. kiírását, melyen várhatóan több mint kétszázan vesznek részt. A szervezőktől tudjuk, hogy pénteken 16–19 óráig a megyei sportigazgatóságnál (Bánki Donát utca 25. szám), a verseny napján pedig 8–9.45 óráig a helyszínen lehet átvenni a rajtcsomagot. A félmaraton 10, míg az 5 kilométeres viadal 10.10-kor indul.

Az útvonal: Szabadság tér (start) – Kós Károly út – Szent József-templom (fordulópont) – Kós Károly út – Gróf Mikó Imre utca – 1918. december 1. út – Nicolae Bălcescu utca – Olt utca – 1918. december 1. út – Csíki utca – Templom utca – Kőrösi Csoma Sándor utca – Kossuth Lajos utca – Szabadság tér (cél). (t)