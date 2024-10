Törés az MPE csernátoni szervezetében

Benedic Hunort állítása szerint a helyhatósági választáson ismét induló független Rákosi Árpád, immár hamarosan leköszönő polgármester kérte meg, hogy az MPE sorait erősítse. A cél az lett volna, hogy az ellenzéki politikai tömörülés ellensúlyozza az RMDSZ-es többséget a csernátoni testületben.

„Megnéztem a párt ideológiáját, rendben találtam, és vállaltam a jelölést, így összegyűlt egy csoport, és úgymond demokratikusan felállítottunk egy sorrendet, én harmadik lettem. Az első Fülöp Izabella volt, a második Virág Dénes. A listavezető a választások után objektív okok miatt visszalépett, így a lista egyet ugrott, én felkerültem a második helyre. Itt van a vonal meghúzva, ugyanis két személy jutott be az MPE részéről. Múlt héten viszont azzal szembesültem, hogy a párt visszavonta a támogatásomat, így gyakorlatilag nem kapom meg a jogosan elnyert széket” – vázolta az előzményeket az agrármérnök, aki azt is közölte: zsebből finanszírozták a kampányukat, járták a falut, plakátoltak, ő önkéntes alapon, megfigyelőként a választási körzetben is jelen volt, ugyanakkor mozgóurnázást vállalt.

„Közben kicsi törés lett a csapatban, az igazság kinyilvánítása nem tetszett, az első helyezettnek meg összeférhetetlenségi ok miatt vissza is kellett lépnie. Időközben Kulcsár-Terza József pártelnök is felkeresett, és akkor is megkérdeztem: mikor leszünk párttagok? Azt mondta, nem fontos, elég, ha a képviseletünkben vagy. Az is elhangzott részünkről, hogy azért vagyunk az MPE tagjai, mert nem támogatjuk az RMDSZ-t. Három hónap után ért a meglepetés. Felhívott a szentgyörgyi központból Erőss Bulcsú (az alakulat sepsiszentgyörgyi szervezetének elnöke – szerk.), s közölte, hogy nem lehetek tanácstag, mert nem vagyok párttag. Azt is mondta, hogy nem gyűjtöttem az RMDSZ EP-listájára aláírásokat, míg a negyedik helyezett – aki ezek szerint párttag is lett – 70–80 aláírást vitt le, így ő lett a párt támogatottja. Én nagy nehezen elértem a megyei elnököt, Miklós Andrást, aki elmondta: úgy tudja, hogy Csernátonból az MPE részéről senki nem vitt aláírást” – magyarázta a történéseket Benedic Hunor.

Hozzátette: megszerezte Kulcsár-Terza József telefonszámát, de többszöri hívására, üzenetére nem kapott választ. „Most már biztos, hogy elvesztettem a tanácstagi széket, de ezt utólag nem is bánom. Ha tudom, hogy milyen társaságba keveredem, akkor nem foglalkozom velük. A legnagyobb gond, hogy visszaéltek az emberek bizalmával, azokéval, akik rám is ütötték a pecsétet, és én ezt nem tartom korrektnek” – summázott.