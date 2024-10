A mogorva felhők mögül kikandikáló nap mosolyától bearanyozott sepsiszentgyörgyi vártemplom ódon falai között iktatták be vasárnap délután a 33 egyházközséget magában foglaló Sepsi Református Egyházmegye esperesi tisztségébe az eddig lelkészként szolgáló Dénes Elődöt, akit szeptember 9-én választott meg az egyházmegye közgyűlése. A méltóságteljes, hit- és nemzettudat-erősítő ünnepséget a szép számban megjelent református papság és hívek mellett a római katolikus, evangélikus, valamint unitárius egyház megyeszékhelyi lelkipásztorai, Antal Árpád András polgármester, továbbá Kulcsár-Terza József és Miklós Zoltán parlamenti képviselő is megtisztelte jelenlétével.

A szertartást végző Ungvári Barna András uzoni lelkipásztor, az egyházmegye újraválasztott lelkészi főjegyzője a Krónikák 2. könyve 1. fejezetének 7. és 10. versét választotta igehirdetése alapjául, azokat a részeket, amelyekből értesülhetünk, hogy az apja halálával királlyá vált Salamon „bölcsességet és tudományt” kér a neki megjelenő és bármilyen kívánsága teljesítését felajánló Istentől.

Nem gazdagságért, még nagyobb hatalomért vagy hasonló, a halandók által fontosnak hitt és tartott „földi jókért” folyamodik az Úrhoz, hanem szokatlan módon bölcsességért és tudásért. De ezt sem a saját, hanem a rábízott nép minél jobb kormányzása érdekében kéri. Benne rejlik az ígéret tehát, hogy felül tud emelkedni gyarló emberi mivoltán és Isten útját járni. És erre mi is képesek vagyunk, képesek kell hogy legyünk, egyszerű emberként, megválasztott tisztségviselőként, egyháztagként, Krisztus-követőként egyaránt. A mai öncélú és elszigeteltséghez vezető, individualista világunkban az a legfontosabb, hogy Isten közösségben megélt jelenlétére vágyjunk. Mert a döntéseket egyedül kell meghoznunk ugyan, azonban csodálatos dolog érezni, megtapasztalni, hogy nem vagyunk magunkra hagyva, velünk van a közösségünk, velünk van a népünk, és velünk van maga az Isten – hangzott el az igehirdetésben.

Salamon nem véletlenül kért bölcsességet, hiszen a bölcsesség nem csak az ismeretek birtoklását jelenti, hanem a gyakorlati felhasználásuk, a velünk együtt élők javára való fordításuk, a szétosztásuk csodálatos adottságát is. Vagyis a bölcsesség nem öncélú, a birtoklása Istentől kapott lehetőség közösségünk hatékony szolgálatára – mutatott rá a lelkész.

Ungvári-Barna András beiktatja a tisztségébe Dénes Elődöt

Esperesi eskütétel

Az igehirdetés után az ünnepség meghatározó és felemelő mozzanata, a hivatali eskü letétele következett a lelkészi főjegyző közreműködésével, Isten és a gyülekezet színe előtt. „Anyaszentegyházunk hitelveit, törvényekben biztosított jogait, szabadságát, alkotmányát fenntartani, védelmezni, fejleszteni teljes örömmel és minden tehetségemmel igyekszem. Egyházi ügyekben egyedül az egyházmegyei közgyűlésnek és egyházkerületi főhatóságomnak utasításait és rendeleteit fogadom el és tartom meg. Szolgálatomban Isten dicsőségére, anyaszentegyházunk javára élek. Isten engem úgy segéljen!” – hangzott el többek között az Úr több évszázados sepsiszentgyörgyi hajlékában.

Az eskütételt követően az immár teljes jogkörrel rendelkező újonnan megválasztott esperes meghatódva, őszinte örömmel és illő alázattal fogadta lelkésztársai áldását. Személyes hangvételű, a Zsoltárok könyve 84. zsoltárának 6-8. verseire alapozott prédikációjában így fogalmazott: „Amikor az ember útnak indul, imát mond, erőt kér az Úrtól, védelmet, áldott találkozásokat és beteljesedett megérkezést. Így az utam elején, amelyre elhívott Isten, nem beszédet mondanék, hanem imámat osztanám meg veletek. Az imámat, amelyben hálát adok Istennek mindenért, amit tőle kaptam.

Életem útja, bizton mondhatom, források völgyén vezetett keresztül, és ezért végtelenül hálás vagyok. Amikor 19 évesen a teológiára kerültem, nem gondoltam volna, hogy ma ennyi megköszönnivalóm lesz. Hogy az életem valóban forrástól forrásig halad. Ma megköszönöm az Úrnak azokat a gyülekezeteket, ahol szolgálhattam. A Kis-Küküllő menti Bonyhát, Marosvásárhelyt vagy a sepsiszentgyörgyi vártemplomot. Magát Székelyföldet, amelyről állítom, hogy megváltoztatott engem. Itt megtanulja az ember, hogy mit jelent a forrás. Hiszen a Bodoki-havasokban vagy éppen a közeli Sugásfürdőn gyógyító vizek erednek, amelyek életet adnak az embernek. De ezeknél sokkal fontosabb forrásokat hozott utamba Isten. Titeket, akikkel szolgálhatok, akikkel ma együtt ünnepelhetek, családomat, lelkésztársaimat, munkatársaimat, kórustagokat, zenésztársakat, gyülekezetünket, barátaimat. Hálás vagyok Istennek értetek.

Dénes Elődöt Ungvári-Barna András köszönti

A hála után, amely imádságom első felében van, hadd osszam meg veletek kérésemet vagy inkább könyörgésemet. Isten adjon erőt, hogy dolgozni tudjak. Hogy minden munkát, amit rám bízott, veletek együtt tudjam elvégezni. Isten adjon bölcsességet, amint az igében is hallottuk, hogy szóljak, amikor szólni kell, de ahhoz is, hogy el tudjak hallgatni, ha arra van szükség. Adjon alázatot, hogy mindig szem előtt tudjam tartani azt a célt, amit tulajdonképpen közösen fogalmaztunk meg. Éspedig, hogy a völgynek virágozni kell, hogy az embereket szolgálni kell az Úr Jézus Krisztus nevében. És kérek az Úrtól szeretetet. Szeretetet mindazokkal együtt, akikkel szolgálok, dolgozom, hiszen másképpen nem értjük meg egymás nyelvét. És kérek az Úrtól erőt, hogy amikor elfáradok, akkor a lelke által erősítsen, újítson meg engem. És kérek magam mellé olyan társakat, akik ott vannak mellettem, hogyha esetleg elesem és támaszra van szükségem. És azt is kérem az Úrtól, hogy vezessen ezen az úton addig, ameddig Ő jónak látja.

Hogy mi vár ránk a jövőben, nem tudom. Azt mondja mindenki, hogy nehéz idők jönnek, nehéz lesz szolgálni, nehéz lesz az emberek szívét elérni. Ezt halálos ágyán nagyapám is elmondta 24 évvel ezelőtt, de hozzátette, hogy ő boldog ember, mert látja Isten fényét a halál árnyékában is. És én azt hiszem, kedves testvéreim, hogy az a boldog ember, aki megérti, hogy a legnehezebb időkben is fakadnak források, mert soha nem attól függ, hogy mit akar az ember és mire képes, hanem attól, hogy felismerje Isten akaratát és a tényt, hogy a forrásokat Ő fakasztja. Ezért azt is kérem a Jóistentől, hogy adjon mindannyiunknak bátorságot, hitet, hogy a nehéz időkben is el tudjuk mondani: Isten akar és tud is forrást fakasztani.

Imádságom végén az Ő áldását kérem mindannyiótokra, ahogyan ti is kértétek rám. Belefoglalom a ti életeteket, hiszen együtt indulunk el erre a szolgálatra, amely egy olyan út legyen, amelyen mindig akad örömforrás. Tulajdonképpen ez az áldás kapcsol össze bennünket azokkal, akik előttünk szolgáltak, és azokkal is, akik majd utánunk jönnek. A seregek Istene hallgassa meg az imádságomat! Ámen!”

A Sepsi Református Egyházmegye új vezetősége

Közös fogadalom

Isten üzenetének tolmácsolása után az esperes ismertette a Sepsi Református Egyházmegye közgyűlése által 2024. szeptember 9-én megválasztott vezetőséget, közös fogadalomtételre szólítva őket. Ungvári-Barna András lelkészi főjegyző, Sipos Ernő főgondnok, Váncsa Lajos gondnok, Porzsolt Levente presbiteri főjegyző, ifj. Béres Gyula presbiteri aljegyző, Hajdu Gabriella pénztáros, valamint egyházi és világi tisztségviselő társaik lélekben összefogózva esküdtek fel Isten, egyházuk, népük és közösségeik szolgálatára.

A köszöntők sorát házigazdaként megnyitó Bucsi Zsolt Tamás vár­templomi lelkipásztor az emberi alázat, az egymás iránti szelídség, szeretet, segítőkészség fontosságára hívta fel a figyelmet csörtető és sarkaiból kifordult világunkban. A most tisztségbe lépett esperesnek pedig azt kívánta, hogy soha ne adja fel, élete végéig őrizze meg ezeket az értékeket. Végezetül meleg szavakkal méltatta Incze Zsolt György leköszönő esperest az általa 12 esztendőn át végzett áldozatos, fáradságos és emberséges szolgálatért.

A város más felekezetei nevében szóra emelkedő Zelenák József evangélikus esperes Istennek az igében kinyilatkoztatott kívánságát tolmácsolta kollégájának: „Élj a törvényem szerint! Törekedj szeretetre! Légy alázatos!”

„Úgy kell ma vezetőként helytállnunk, hogy közösségünknek állandó támaszai lehessünk: ne bolyongjon senki Erdélyben elveszetten, lélek, kultúra vagy identitás nélkül” – fogalmazott köszöntőjében Antal Árpád András, Sepsiszentgyörgy polgármestere. Külön kitért Incze Zsolt György általa is nagyra értékelt esperesi tevékenységére.

Az egyházmegye világi vezetősége képviseletében Sipos Ernő főgondnok, lelkészértekezleti szövetsége nevében Lajos József tiszteletes üdvözölte az új egyházi elöljárót.

Az ünnepi esemény bensőséges, mondhatni családias, de mégis méltóságteljes hangulatának megteremtéséhez nagyban hozzájárultak a vártemplomi kórustagok ajkáról felcsendülő léleksimogató énekek, valamint Kolcsár József színművész alkalomhoz illő szavalatai.