Elmérgesedett a helyzet Kézdiszárazpatakon

A „cigányok azt csinálnak, amit akarnak, a rendőrség tehetetlen, passzív hozzáállása még jobban felcsigázza a kedélyeket Kézdiszárazpatakon” – ilyen kijelentések hangzottak el, ezt sikerült leszűrni azon a falugyűlésen, amelyet Adrian Neagu, a településen pár éve megtelepedett filmes szakember hozott tető alá a kultúrotthonban. Muszáj volt lépni: az emberek elkeseredettek, a közel 120 jelenlévőből alig akadt, aki ne szólalt volna fel, Balogh Tibor polgármester, Baróthi Balázs alpolgármester és Bándi Levente jegyző elé tárva gondjaikat. Amiből rengeteg van, hiszen a panaszok szerint a romák közül sokan lopnak, garázdálkodnak, gyújtogatnak, autókat rongálnak, kővel dobálnak meg embereket és a sort még hosszan lehetne folytatni.

Rengeteg történet hangzott el, az emberek egymás szavába vágva osztották meg gondjaikat. Egy férfi például elmondta: 150 méter kerítését lopták el, a házát felgyújtották, kéttucatnyi ablakszemet cserélt ki eddig, miután helyi cigányok kővel betörték. Emellett a téglakerítéséből alig maradt valami, mikor betontéglából újrarakatta, akkor a fedőcserepeket lopták el. Minden esetet jelentettek a rendőrségen, de fölösleges időtöltésnek bizonyult: sem nyomozásra, sem a tettesek előkerítésére nem került sor.

A gondok súlyosak és a rendőrök nem segítenek, legjobb esetben passzívak, vagy felülnek egyes romák furfangjának. Ezt több történettel is alátámasztották. Az egyik szereplője egy gyermek, aki egy porta előtt elvágódott a biciklijével. Az összefutó cigányok az ott lakó fiatalembert kiáltották ki bűnösnek, kihívták a rendőrséget, a kézdivásárhelyi bűnügyiseket, a ro­hammentőket. A bűnösnek kikiáltott szárazpataki polgár estig munkában volt, ezt bizonyítani is tudta, ennek ellenére még este fél tízkor is faggatták őt a rendőrök – mesélte el a történteket az édesanyja. Egy férfi tömören összegezte a rendőrség hozzáállását: szirénázva felvonulnak a cigányszerre, ugyanúgy távoznak is, a problémák pedig maradnak. Kiosztanak pár pénzbírságot, az marad a kézdiszentléleki önkormányzat „bánatpénze”, hiszen se nem fizetnek, se nem dolgozzák le közmunkával, olyan is van, aki pár év alatt 50 ezer lej tartozást halmozott fel a községházán.

Egy fiatalember feltette a kérdést: vajon a romáknak van birtoklevelük a bitorolt területre, s van-e építkezési engedélyük a putrikra? Vélhetően nincs, annál is inkább, hogy a kászoniak „rendezték” a cigánykérdést, és így újabb családok telepedtek meg a faluban.

A gyűlésen jelen voltak „dolgosnak” tartott romák is, s bár a panaszok szerint ők sem tudnak kulturáltan viselkedni – egy szemmel láthatóan ittas fiatalasszonyt ki is vezettek a teremből –, nem tagadták, hogy vannak problémák, de a „magyaroknak” is felrótták, hogy például a gyerekeik ki vannak közösítve az iskolából.

Ezt az állítást a jelen lévő, a szárazpataki iskolában tanító Ábri Erika és Bíró Levente is cáfolta. Ábri Erika elmondta: két gyermek lopta meg minap, a táskájából pénzt tulajdonítottak el. Hozzáfűzte: az is igaz, hogy a szülők megkeresték és megígérték, visszaszolgáltatják az eltulajdonított pénzösszeget. Bíró Levente, aki 35 éve tanít a kis településen, kijelentette: ami két éve zajlik az oktatási intézményben, arra soha nem volt példa, elszabadultak a dolgok. A gyermekek tessék-lássék járnak iskolába, van, aki fél kilencre, más kilencre, vagy épp fél tízre, zavarva a megkezdett órákat. Egy szülő elmondta: akad olyan gyerek is, aki ceruzával szurkálja a társait, mások meg bicskával felszerelkezve jelennek meg. Félünk a gyerekeinket iskolába engedni, de az utcára is – magyarázták többen. Egy másik asszony elpanaszolta: gyerekét megverte egy suhanc, s a rendőr azt javasolta neki, hogy ő is páholja el a bántalmazót.

A történeteknek csak egy része ez, a megoldást egyelőre abban látják, hogy beadványt írnak a kézdivásárhelyi rendőrségre, hátha annak hatása lesz. Adrian Neagu ugyanakkor egy zárt Facebook-csoportot hoz létre, hogy amennyiben valamelyik szárazpataki bajba kerül, akkor a falusfeleitől segítséget tudjon kérni.

Balogh Tibor polgármester megígérte: bekamerázzák a falut, úgy könnyebb lesz a károkozókat, randalírozókat azonosítani és számon kérni. Az összejövetelen úgy tűnt: az emberek elveszítették bizalmukat a karhatalmiakban, és készek saját kezükbe venni a problémák megoldását.

1990 februárjában ugyanez történt Nyujtódon is: miután a cigányoknak tulajdonított bűnözés mértéktelenül megnőtt, a nyujtódiak megelégelték, a falu Lemhény felőli végében lévő cigánysort felgyújtották, a kialakult konfliktusban öt roma is életét veszítette, meglincselték őket. Azóta a faluban egyetlen roma sem él, annál többen költöztek viszont a szomszédos Kézdiszászfaluba, illetve más környékbeli településekre, így Kézdiszentlélekre is, ahol az autósok számára kihívás áthaladni a gombamód szaporodó házak között elvezető úton, hiszen sokan folyamatosan az úton téblábolnak.