Magas pontszámot ért el Kovászna Megye Tanácsának a Bodoki-tetőre tervezett kilátó megépítésére benyújtott pályázata, így hamarosan megkötik a finanszírozási szerződést – tájékoztatott Jakab István Barna alelnök. Mivel korábban az összes szükséges engedélyt megszerezték, az építésit is beleértve, és a végleges műszaki terv is megvan, meghirdethetik a kivitelező kiválasztását célzó közbeszerzést.

Lapunk érdeklődésére Jakab István Barna elmondta, hogy az augusztus végén az Operatív Program (korábban Regionális Operatív Program) keretében benyújtott pályázat – melyet többször is módosítaniuk kellett – 79 pontot ért el, így nem kell úgymond a versenyben részt vennie, megköthetik a támogatási szerződést. Erre várhatóan a következő hónapban sor kerül. Ezt követően meghirdetik a kivitelező kiválasztását célzó versenytárgyalást, mivel minden más szükséges engedély, terv a birtokukban van. Amennyiben a licit fennakadás nélkül az idén lezajlik, a multifunkcionális menedékhely és kilátó a jövő év folyamán el is készülhet. Az alelnök továbbá elmondta, hogy a pályázattal a teljes kivitelezési összegre kértek uniós támogatást, ezt jóvá is hagyták, így az elnyert finanszírozás 1,5 millió lej.

Amint arról legutóbb beszámoltunk, a pályázatot az utolsó száz méteren sikerült benyújtania a megyei önkormányzatnak, mivel a terveken is több módosítást kellett elvégezni, s egyebek mellett új rendeltetésekkel felruházni a majdani létesítményt. Azaz oktatási és közösségi programokat (idegenvezetői és gasztropontképzések) is hozzá kellett rendelni, illetve vállalniuk kellett a körzetében lévő idegenforgalmi övezet digitalizálásának megvalósítását. A változtatások nyomán a költségek ötven százalékkal növekedtek, elérték az 1,5 millió lejt, ami a közbeszerzés, kivitelezés során még változhat.

Mint több rendben jeleztük, a Bodoki-hegységben a közel 1200 méter magasságon tervezett, kilátóval ellátott hegyi menedék egy többfunkciós, futurisztikus, négyszintes létesítmény. A fémszerkezetű faépítmény földszintje menedékhelyként szolgál, harmadik szintje panorámakabin lesz, amelyben igény szerint az éjszakát is el lehet tölteni, a legfelső a kilátó, ahonnan Erdővidék kivételével a teljes Háromszék és a Barcaság egy része is belátható. Mint ismert, a megyei önkormányzat alárendeltségében működő hegyimentő-szolgálat az elmúlt időszakban már több menedéket is létrehozott a Lakócán, a Baróti-hegységben, a Hármashatárnál, Bálványosfürdő közelében a Cecele aljában, illetve a Bodoki-havasokban.