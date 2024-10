A csiga, a vasút és a román kormány

Vasútfelújítási láz kerítette hatalmába az elmúlt pár évben Romániát, több olyan hosszabb, jelentősebb pálya rendbetételének is nekilendültek, melyek korábban kiemelt példái voltak a csapnivaló közlekedésnek, szánalmas menetidőknek, rossz karbantartásnak. Derék dolog ez, mondhatnánk, még ha kissé megkésett is, csakhogy, amint oly sok mindennél ebben az országban, a látszat mögött sajnos sokkal silányabb a helyzet. És ezen az sem sokat segít, hogy a kormány képviselői időről időre bölcsködnek egyet az állítólag dübörgő felújításokkal, új szerelvények vásárlását lengetik be, illetve pár kivétellel egyelőre csak papíron létező megvalósításokról számolnak be (lásd az óránként 160 km-el közlekedő szerelvények története).