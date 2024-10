Medve járt Sepsiszentgyörgyön

A megyei katasztrófavédelem által kiküldött üzenet a szokásos tartalommal érkezett, a nagyvad észlelésének helyszínét elég tágan jelölték meg, illetve felkérték a lakosságot, hogy amennyiben látják az állatot, ne közelítsenek hozzá, ne etessék, ne készítsenek „közös” fényképfelvételeket, azaz ne tegyék ki veszélynek magukat.

Az Oltmező utca környékén kószáló medvéről már pár napja tudnak, az állatot ugyan nem látták tegnapig, csak a nyomait – közölte Antal Árpád polgármester, aki szerint azon lesznek, hogy a következő napokban befogják a nagyvadat.

Sepsiszentgyörgyön idén nem ez volt az első alkalom, hogy a városban vagy környékén járó medvékre vonatkozó riasztás érkezett, volt rá példa, hogy pár nap alatt három figyelmeztetést is kibocsátottak a Mikszáth Kálmán utcában és környékén lakók számára. Idén ugyanakkor még nem kellett eltávolítani veszélyes állatot, tavaly a szemerjai városrészen egy nagyvadat kénytelenek voltak elaltatni, miután befogták. Az állattal kapcsolatban akkor nyáron több jelzés, riasztás, valamint kárbejelentés is érkezett, ezt követően döntött a megyeszékhely önkormányzata a befogás és az elaltatás mellett. Szintén tavaly a városhoz tartozó Kilyén határában is befogtak egy medvét és elaltatták. Az Oltmező utca és az Olt városi szakaszán korábban is láttak medvéket, többek között a nagyáruházak környékén. (ndi/demeter)