Nem sikerült zökkenőmentesre a Sepsi-SIC visszatérése a Szabó Kati Sportcsarnokba, hiszen a tegnapi mérkőzés első negyedében a csapat vezetősége ellen tiltakozó Székely Légió tagjai üresen, zöld-fehér zászlóval letakarva hagyták a megszokott helyüket a lelátón. A szurkolók kemény magja dobpergés közepette és a szokásos rigmusokat énekelve csak a második játékrész elején jött be a sportcsarnokba, innen pedig az utolsó dudaszóig biztatták kedvenceiket.

A vendég együttest erősítő Halvarsson szólójával indult mieink idénybeli első hazai mérkőzése, a 4. percben pedig öt ponttal vezetett a Euskotren (5–10). Zoran Mikes sokat hibázó tanítványai nem találták az ellenszert a spanyolok játékára és 9 pontos hátrányban zárták a nyitónegyedet (12–21). A második játékrészre valamelyest feljavult a zöld-fehér gárda játéka, de ez nem volt elég ahhoz, hogy közelebb kerüljenek a jobb dobóteljesítménnyel előrukkoló San Sebastian-i alakulathoz. A szakasz 10–10-zel zárult, a csapatok pedig 22–31-es állásnál vonultak szünetre.

Az öltözőből egy valamivel határozottabb szentgyörgyi csapat jött ki, emiatt némileg kiegyenlítődött a küzdelem, de így is az Euskotren irányított a párharcot. Nálunk a magára találó Johnson szórta a pontokat, ám a vendégeknek mindenre volt válaszuk, és ha három egységgel is, de tovább növelték az előnyüket (39–51). A zárónegyedben sokáig úgy tűnt, hogy a Sepsi-SIC nem dobja meg az 50 pontot sem, a spanyolok pedig innen annyit tettek bele a mérkőzésbe, hogy biztosan meglegyen a győzelem. A vége 62–54 lett az IDK Euskotren javára, ezáltal a sepsiszentgyörgyi csapat elvesztette zsinórban második Európa-kupa-meccsét is.

Női kosárlabda Európa-kupa, 2. forduló: Sepsi-SIC–IDK Euskotren 54–62 (12–21, 10–10, 17–20, 15–11).

Sepsiszentgyörgy, Szabó Kati Sportcsarnok, mintegy 650 néző. Vezette: Milosav Kaludjeerovic (montenegrói), Eduard Uhrin (szlovák), Tamara Harutyunyan (örmény). Sepsi-SIC: Gereben 7, Johnson 16, Mérész 10, Po­pescu 4, Robinson 12–Armanu 2, Bele­gante, Cătinean 3/3, Ghiță, Mikes, Nemes. Edző: Zoran Mikes. Euskotren: Washington 9, Prieto 8, Claessens 5/3, Halvarsson 11/3, Massey 5/3–Buch 2, Pendande 8, Becker 8, Mbulito, Gonzales 6. Edző: Aranzazu Muguruza Dominguez.

A hétvégén egyébként hazai környezetben lép pályára a Sepsi-SIC másodosztályos csapata is, amely szombaton 13, vasárnap pedig 11 órától látja vendégül a Jászvásári Poli együttesét a női kosárlabda 1. Liga második dupla fordulójában. Mindkét találkozónak a Szabó Kati Sportcsarnok ad otthont.