A következő két évben minden nap ledöntöttük a „nem lehet” falat. Mentalitásváltást indítottunk el a környezetvédelemben, olyan reformokat, amelyek túlmutatnak a politikán. Visszaszorítottuk az illegális fakivágást, és több tízmillió lejből indult el az újraerdősítés Székelyföldön. Új iparágat hoztunk létre a napelemes programmal, vállalkozásokat és közel 80 ezer családot támogattunk. Bebizonyítottuk, hogy el lehet indítani a betétdíjas rendszert, és mára már tisztább a környezetünk.

Egyetlen dologról viszont mi mondtuk azt, hogy nem lehet. Nem lehet fontosabb a medve, mint az ember. Mára ezt a többség is megértette. Van eszközünk a veszélyes medvék ellen, és vadászattal tudjuk visszaszorítani a túlszaporodást.

A közösségért dolgozni küldetés, és az eszközeink akkor a legjobbak, ha az RMDSZ kormányon van.

Tánczos Barna

Nem csak betont, jövőt építünk

Amikor márciusban az új kézdivásárhelyi bölcsőde avatóján voltam, már jól ismertem az udvaron álló óriás zsiráfot, a színes homlokzatot, hiszen az épület makettje mandátumom alatt ott állt a miniszteri irodámban. Mégsem az ismerős épületnek örültem, hanem a vidám, éneklő-nevető kisgyerekeknek, akik megtöltötték azt. Értük dolgoztunk az elmúlt négy évben. A családokért, a gyermekvállalás bátorításáért építünk 255 új bölcsődét országszerte az RMDSZ bölcsődeépítési programjában.

Számomra a fejlesztési miniszteri munka 905 napot jelentett a helyi közösségek fejlődésének szolgálatában. A helyreállítási alapból minden rendelkezésre álló pénzt odaítéltünk az önkormányzatoknak, és rekord összegű közművesítési programot indítottunk. Ebből újulnak meg az utak, épül a víz- és csatornahálózat Erdély-szerte. Csak Bihar megyébe 1 milliárd euró beruházást hoztunk haza a fejlesztési minisztériumból. Ez iskolákat, lakásokat, uszodákat, felújított utakat, megújult műemlékeket jelent, vagyis jobb életkörülményeket az itt élőknek.

Ezeket az eredményeket is meg kell védenünk, és biztosítanunk kell, hogy a magyarok nyertesei legyenek a közigazgatási átszervezésnek. Erre az a legjobb garancia, ha az RMDSZ visszakerül a kormányba.

Cseke Attila

Futni, de nem megfutamodni

Aki ismer, tudja, többször is futottam már maratont. Szeretek szaladni, de nem megfutamodni. Mostanra tudhatják ezt a bukaresti parlamentben hangoskodó szélsőségesek is, akik az elmúlt négy évben minden eddiginél erősebben sértegették és támadták közösségünket. Az RMDSZ parlamenti munkája sokszor a magyar közösség védelméről szólt az elmúlt négy évben. Mert velünk ordítozott George Simion a parlament folyosóján és az ülésteremben, de valójában a magyarokat támadta. Ezért sokszor el kellett mondanunk: büszkék vagyunk szimbólumainkra, és több tiszteletet kérünk, mert ebben az országban mi, magyarok értéket képviselünk.

Nemcsak hadakoztunk, építkeztünk is. Amíg az RMDSZ kormányon volt, megvédtük a családokat az elszabaduló energiaáraktól, kibővítettük a kisebbségi oktatásról szóló jogokat az új tanügyi törvényben, és növeltük a gazdáknak járó támogatásokat. Nem kérdés, továbbra is olyan törvénytervezeteket nyújtunk be, amelyek a közösségünk érdekeit szolgálják, de nem mindegy, hogy ellenzékből vagy többségből tesszük ezt.

Csoma Botond

EZ AZ RMDSZ EREDMÉNYE

* 65 milliárd lejes közművesítési program: UTAK, VÍZ- ÉS CSATORNAHÁLÓZAT TELEPÜLÉSEINKEN

* Az országos bölcsődeépítési program: 255 korszerű és környezetbarát bölcsőde

* Az építkezési reform: gyorsabb és biztonságosabb építkezés

* A betétdíjas rendszer: 7 milliárd palackkal kevesebb a természetben

* Vadászható a barna medve: MEGVÉDJÜK AZ EMBERI ÉLETET

* 8 milliárd lej közvetlen támogatás a családoknak a környezetvédelmi programokból

* 370 millió euró támogatás a gazdáknak és gazdálkodóknak

* Az energiaárak befagyasztása: MEGVÉDTÜK a családokat és a vállalkozásokat

* Az új tanügyi törvény: bővített kisebbségi jogok.

(Támogatott tartalom)