Már csak azért is jó, ha az elnökjelöltek részt vesznek ilyen megnyilvánulásokon, mert így elkerülhetik azt a váratlan kérdést, amit az elnökválasztási vitában Emil Constantinescu Ion Iliescunak tett fel 1996-ban, hogy hisz-e Istenben? A mostani jelöltek jászvásári jelenléte annak bizonyítéka, hogy igen-igen istenfélők, és az egyszerű emberek és hívők közé tartoznak ők is. A jelöltek megmártóztak a hívők tömegében, míg Mircea Geoană a hivatalosságoknak fenntartott helyen tartózkodott. Biztosan azért, mert NATO-főtitkárhelyettes korából sok katonai titkot tud, ezért tartani lehetett attól, hogy ellenséges erők esetleg elrabolják és kínvallatással NATO-titkokat szedhetnek ki belőle.

Az elnökjelöltek abban bízhatnak, hogy elnökként igencsak jól foghat nekik Isten segítsége, ami nélkül ki tudja, mi lesz ezzel az országgal az elkövetkezendő, nehéznek jósolt időkben. Marcel Ciolacu gyalog érkezett a helyi pártfőnökkel. Vele volt az egészségügyi miniszter is, biztosan azért, hogy segítsen mindazokon, akik a hét kilométeres gyaloglás alatt netán rosszul lennének. Ciolacu így ellenőrizhette, hogy minisztere mikor segítséget nyújt, nem vesz-e el hálapénzt. Ciolacu azt írta Facebook-oldalára: Szent Piroska megvéd minket, románokat, és erőt ad, hogy menjünk tovább békében és harmóniában az egyenes úton. (Vajon van párt, ami még ezen az ösvényen jár?) Kerek perec megmondta, hogy nem kampányolni jött a búcsúba, hanem csak egyszerűen érezte „mint keresztény, annak szükségességét”. (Ezt a többi jelölt sem tudta volna szebben mondani.) „Hiszek Istenben és istenfélő vagyok” – mondta, és így elkerülte a kérdést, ami annak idején Iliescunak kellemetlen pillanatokat okozott.

Egy másik jelölt, Nicolae Ciucă esélyeit nézve igencsak ráfér Sfânta Perascheva segítsége. Ő támasztéknak magával vitte Jászvásár polgármesterét, a megyei tanács elnökét és a megyei liberális pártvezért is. Ő azt írta: „a zarándoklat megtanít arra, hogy együtt bármilyen megpróbáltatást meg tudunk előzni”. (Úgy néz ki, lesz benne része a választáson.) Elena Lasconi a felebaráti szeretet fontosságát hangsúlyozta, ami – reméli – mindannyiunkat összehoz. (Vajon összehozza neki a szavazatokat is?)

Mircea Geoană kiemelte, hogy a zarándoklat egyesíti mindazokat, akik nem ismerik egymást, de egy hiten vannak. (De mi lesz a más hiten levőkkel?)

Elnökjelöltként a volt külügyminiszter, Cristian Diaconescu is ott volt a tömegben, és mint mondta: ott, az imádkozó emberek közt olyan nincs, hogy ne érezze szenvedésüket és reménykedésüket. (Ha őt megválasztják, akkor az imádkozó nép reménykedhet abban, hogy kevesebb szenvedésben lesz része.) Ludovic Orban tisztán megmondta, aki azt hiszi, hogy szavazatokat seper be oda járulván választási évben, az súlyos tévedésben leledzik. Nem hiszi, hogy a bűnös ott arra számíthatna, hogy feloldozást nyert. Elmondta, ő úgy jár oda, mint bármelyik zarándok, és ezt teszi majdnem minden évben, sőt, január 24-én is (a kicsi egyesülés nagy napján). Azt nem mondta, hogy ráadásul unitárius is. Ha az unitáriusok rendeznének zarándoklatokat, biztosan oda is elmenne majdnem minden évben. George Simion, az AUR-os jelölt vasárnap éjjel is ott volt, és sokat tett a zarándoklókért, meleg teát osztogatott nekik. Vele volt Gigi Becali, a fuballguru is, így biztosan sok focidrukker követője remélhetőleg George Simionra szavaz. Jelen volt a gazdasági miniszter, Marcel Boloș is, s ha jól imádkozott, talán reménykedhetünk gazdasági helyzetünk jobbulásában.

Arról nem hallottam tudósítást, hogy jelöltjeink ettek-e a százezer töltött káposztából, de biztosan igen, hadd lása a nép, hogy nem különböznek tőlük, és nem mennek vendéglőbe enni, ami luxus lenne.

Fotó: Facebook / Marcel Ciolacu