A Bodok Szálló helyére szánt, hat kulturális intézményt magában foglaló új művelődési központ építészeti ötletpályázatát a magyar kormány építési és közlekedési minisztériuma hirdette meg a nyáron. Az augusztus 26-ai határidőig 15 tervezőiroda nyújtotta be elképzeléseit, ezeket egy 16 tagú zsűri bírálta el, amely október 11-én hirdetett eredményt.

A zsűrinek Sepsiszentgyörgy polgármestere is tagja volt, aki elmondta: először egy szakmai rostán mentek át a leadott dokumentációk, amikor a kiírási feltételek (környezetalakítás, építészet és tömegalkotás, tájépítészet, tömeg és funkció, gazdasági szempontok) teljesítését pontozták, és csak azután ült össze a bírálóbizottság. Antal Árpád szerint nagyon érdekes ötletek futottak be, de egyik sem volt olyan, amire azt mondták volna, hogy ezt akarják megépíteni, ezért úgy döntöttek, hogy nem ítélik oda az első díjat. A megosztott második és harmadik díjas pályaműveket azonban megvásárolja a minisztérium, mert ezekben talált olyan elemeket, építészeti gondolatokat, koncepciókat, amelyeket fel szeretnének használni a majdani új központ építésénél.

A következő lépés tehát várhatóan az lesz, hogy leülnek a négy kiválasztott tervezőirodával egyeztetni arról, hogy mit kell módosítani és a másik három pályamunkából beemelni, vagy pedig kiírnak egy tervpályázatot, aminek az alapja az ötletpályázat négy kiválasztott munkája lesz, illetve az ezekből beépítendő elemek.

El kell tüntetni a Bodok Szállót

Amíg azonban az új művészeti központ terve egyenesbe jut, elő kell készíteni a terepet, azaz le kell bontani az egykori Bodok Szálloda maradványait. Erről már korábban döntött az önkormányzat, és meg is kezdte a munkálatok előkészítését, jelenleg a bontási tenderfüzet összeállításánál tartanak – közölte Antal Árpád.

A bontás csak az egyik része a dolognak, gondot a törmelék elhelyezése okoz, ennek keresik most a legjobb felhasználási módját; jó lenne, ha a Sepsi Aréna mellett megépülő jégcsarnok alá tudnák elteríteni, mert annak a talajszintjét meg kell emelni, de ehhez előbb be kell őrölni a lebontott anyagokat, és ki kell elemeztetni a törmeléket, hogy megfelel-e erre a célra. Nagyjából 5000 tonna építkezési hulladékra számítanak, aminek az elszállítása is nagy odafigyelést kíván, mert az elmúlt egy-két évben felújított utcákra a polgármester nem szeretne beengedni nehézgépjárműveket. Emiatt súlykorlátozást is bevezetnek: legfeljebb 16 tonnás teherautókra lehet majd felrakni, amit lebontanak.

Maga a bontás várhatóan három hónapba telik, mert fokozatosan végzik el, így a munkanapokon átlag 6 kamionnal kell számolni ebben az időszakban, de lesz olyan nap is, amikor több vagy kevesebb fordul meg a belvárosban. Az elöljáró szeretné jövő tavaszra eltüntetni a városképet elcsúfító torony­blokkot a központból, de ezt csak olyan „optimista forgatókönyv” esetében tartja kivitelezhetőnek, ha januárban megkezdődik a bontás.