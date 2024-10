A jelöltek társaságában nyújtotta be tegnap a megyei választási irodához a Háromszékről parlamenti tisztségre pályázók listáját az RMDSZ Háromszéki Területi Szervezetének vezetősége. Tamás Sándor elnök a benyújtást követően ismertette az általa az összefogás listájának nevezett lajstromot – melyben helyet kapott az országos megállapodás értelmében a Magyar Polgári Erő jelöltje is –, illetve a „szuperválasztási év második félideje” kihívásait, kiemelten a magyar közösségnek az önnön erejét illető kishitűsége és a román szélsőségesek további előretörése jelentette veszélyt.

Nyertes csapaton ne változtass, nyertes módszeren ne változtass, nyertes helyszínen ne változtass – indította a sepsiszentgyörgyi Erzsébet parkbéli tájékoztatót Tamás Sándor felidézve, hogy bő fél évvel ezelőtt ugyanazon a helyszínen jelentették be a szuperválasztási év első félidejének (önkormányzati és európai parlamenti választások) kezdetét, melyet sikerült jól zárni: Háromszéken az RMDSZ több mint 64 ezer szavazatot kapott. Az eredmények azt is mutatták, hogy az emberek értékelik az összhangot, az egyensúlyt, amit sikerült megteremteniük a háromszéki közéletben, melynek hozadéka, hogy hangsúlyosan tudják fejleszteni a településeket, közösségeket, és más régióktól eltérően társadalmi békét alakítottak ki magyar és magyar, román és magyar között a megyében.

Elkezdődött a második félidő, hetvenezer támogató aláírást gyűjtöttek össze Kelemen Hunor államfő jelöltségére, valamint az RMDSZ képviselő- és szenátorjelölt-listájára – közölte a megyei elnök, és ismertette, a szenátori listát Háromszéken Fejér László Ödön jelenleg is tisztségben lévő felsőházi honatya vezeti, őt követi a nőszervezet részéről Kondor Ágota, a harmadik helyen az ifjúság képviseletében Bodó Töhötöm, illetve a negyedik helyen Gáj Nándor. A képviselőjelöltek lajstromát Miklós Zoltán nyitja, őt követi Gál Károly, a negyedik Könczei Csaba, mindhárman jelenleg is parlamenti képviselők. Az ifjúságot Tamás István képviseli, a nőszervezet részéről pedig Buda Rozália a jelölt. Az RMDSZ parlamenti jelöltlistája a magyar összefogás listája is egyben, és az országos egyezségnek megfelelően a képviselői lista harmadik (még biztos befutó) helyén indul az RMDSZ színeiben a Magyar Polgári Erő jelöltje, Kulcsár-Terza József – sorolta Tamás Sándor.

Ami a soron következő választások tétjét illeti, az elnök felidézte: korábban úgy fogalmaztak, két ellenfelet kell legyőzniük: a magyar közönyt és a román AUR-t. Sokan vélték riogatásnak, de igazuk lett: míg a magyar ellenzék kiszorult, az AUR bejutott az önkormányzatokba. Most pedig cseberből vederbe kerültek, hiszen két nappal ezelőtt a megyei választási bizottság elfogadta a magyargyűlölő, xenofób Mihai Tîrnoveanu független képviselőjelöltként való indulását.

„Mindez újabb bizonyítéka annak, hogy a nyakunkra ültetett magyarfalók valós veszélyt jelentenek közösségünkre. Itt vannak, próbálnak teret nyerni, becsatornázni a szélsőséges indulatokat, ami egyre erősebb a társadalomban. A vesztünket éhezik, zsigeri magyarellenességük mellett kártékonyak az egész társadalomra nézve. Le kell győznünk a magyar közönyt és le kell fékezni a magyargyűlölők előretörését” – hívta fel a figyelmet az elnök. Tamás Sándor szerint mindenekelőtt le kell győzni a kishitűséget, bízni közösségünk erejében, hinni, hogy az erdélyi, székelyföldi magyarság egy emberként mozdul meg a novemberi államelnöki és a decemberi parlamenti választáson. Emlékeztetett, hogy érdekképviseleti munkájuk három pilléren áll: önkormányzati, törvényhozási és kormányzati, s akkor tudnak eredményesek lenni, ha mindhárom szinten jelen vannak és meghatározóak.

Újságírói kérdésre az elnök kijelentette: úgy vágnak neki a decemberi megmérettetésnek, hogy akár a megyének járó összes parlamenti helyet megszerezzék – négy képviselőit és két szenátorit. Amennyiben ez megtörténik, a megye románsága számára nem jelent hátrányt, ugyanis – amint azt a megyei önkormányzatnál is meghonosították – parlamenti képviselőikre is igaz, hogy a megye teljes lakosságát képviselik, minden település fejlődését szem előtt tartják, az ott lakók etnikai, politikai hovatartozására való tekintet nélkül – mondta Tamás Sándor.

Voltak nézeteltérések, de megegyeztek

A magyar–magyar összefogásnak nincs alternatívája, a személyét illető bírálatokat, ellenkezést, tiltakozást pedig az RMDSZ belső ügyének tekinti, amiről most nincs értelme beszélni – jelentette ki a szövetség háromszéki parlamenti jelöltlistáinak benyújtását követően a sajtó érdeklődésére Kulcsár-Terza József.

Kifejtette, hogy a Magyar Polgári Erőnek országos megállapodása van az RMDSZ-szel, melyet szerinte teljes mértékben betartottak, illetve többet is tettek azzal, hogy több mint tízezer aláírást gyűjtöttek Kelemen Hunor államfői jelöltségéhez és a szövetség parlamenti listájához, mert úgy vélik, mindent meg kell tenni, hogy a legtöbbet sikerüljön kihozni a választásokból. „Össze kell fogni, közösen kell előre menni, győzzön a józan ész” – szögezte le.

A kérdésre, hogy milyen háromszéki témák képviseletét szándékszik felvállalni megválasztása esetén, Kulcsár-Terza elmondta: ő egy országos megállapodás részeként nyeri el mandátumát, és ebből fakadóan egész Székelyföld- és Erdély-szinten gondolkodik, ám korábban is voltak specifikus háromszéki témák, amelyekkel foglalkozott, a továbbiakban is lesznek ilyenek, tette hozzá.