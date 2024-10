Pénteken a vendégek szereztek vezetést, Fetés Róbert lövése landolt a hálóban (0–1). László Hunor az 5. percben egyenlített, kisvártatva pedig előnybe került a háromszéki csapat, miután Ferencz Szilárd betalált (2–1). A 15. percben kettős emberelőnyben Görbea Tivadar a keresztléc alá bombázott, aztán nem sokkal később szintén eredményes volt (4–1). A házigazdák remekül kezdték a második harmadot, hiszen 48 másodperc után Róth Zoltán továbbított a kapuba, majd Antal László is megzörgette a hálót (6–1). Ekkor a bukaresti rivális kapust cserélt, Cristian Prodan helyére Cosmin Agapie érkezett, akit a 16 éves Király Ádám rögtön fel is avatott. A folytatásban László Hunor létszámfölényben szerzett gólt, amire a fővárosi ellenfél a szünet előtt válaszolt (8–2). Az utolsó játékrész elején Szőcs Zalán iratkozott a gólszerzők közé, 14 másodperccel később pedig Gecse Olivér sem kímélte a hálóőrt (10–2). Ezt követően Részegh Zsolt kísérlete talált utat a ketrecbe, a hajrában a sereghajtó csökkentette hátrányát, ezután Róth Zoltán lezárta a mérkőzést (12–3).

Kertész Zoltán legénysége szombaton az 5. percben kétszer is betalált: előbb Részegh Zsolt volt eredményes, aztán Szabó Zsolt Ákos megpattanó lövése landolt a hálóban (2–0). A vendégek a 6. percben szépítettek, amire később Gecse Olivér válaszolt, a szünet előtt pedig Antal Előd is megvillant (4–1). A második játékrész elején Róth Zoltán növelte a hazai alakulat előnyét, azonban az ellenfél sem tétlenkedett, Sándor Cristian iratkozott a gólszerzők közé (5–2). A harmad végén Antal László kétszer is beköszönt, Gecse Olivér aztán Róth Zoltán előkészítését értékesítette (7–2). Az utolsó felvonásnak kapuscserével vágott neki a bukaresti rivális, Cosmin Aga­pie helyére Cristian Prodan érkezett, akit kisvártatva Gecse Olivér felavatott, majd Részegh Zsolt is megzörgette a hálót (9–2). Ezt követően a fővárosi együttes csökkentette a különbséget, a felvonás közepén pedig a narancs-kék mezesek két újabb találatot jegyeztek, Róth Zoltán létszámfölényben a bal felsőbe bombázott, utána emberhátrányban beállította a végeredményt (11–3).

Eredmények, román bajnokság, alapszakasz: Háromszéki Ágyúsok–Sportul Studențesc 12–3 (gólszerzők: László Hunor 5., 32., Ferencz Szilárd 7., Görbea Tivadar 15., 18., Róth Zoltán 21., 58., Antal László 22., Király Ádám 30., Szőcs Zalán 41., Gecse Olivér 42., Részegh Zsolt 52., illetve Fetés Róbert 2., Cristian Munteanu 39., Sándor Zoltán 57.), Háromszéki Ágyúsok–Sportul Studențesc 11–3 (gólszerzők: Részegh Zsolt 5., 45., Szabó Zsolt Ákos 5., Gecse Olivér 16., 44., Antal Előd 20., Róth Zoltán 22., 49., 53., Antal László 39., 40., illetve Iulian Chițac 6., Sándor Cristian 25., Fetés Róbert 45.).