A megyeszékhelyi Gáll Lajos Futókör idén is megrendezte hagyományos őszi futóversenyét Kovászna Megye Tanácsának és Sepsiszentgyörgy Polgármesteri Hivatalának támogatásával. A Szentgyörgy Félmaratont ezúttal is két távon hirdették meg, a klasszikus 21 kilométeres viadal mellett egy rövidebb, 5 km-s távon is megmérettettek az érdeklődők. A hideg, de kellemes időben megtartott viadalon a hosszabbik versenyszámban a brassói Stoica Silviu (1:11.27 óra) és a madéfalvi Szentes Izabella (1:39:24 óra) diadalmaskodott, a rövidebbik erőpróbán a csíkszeredai Fla­vius Stefănescu (17:47 perc) mellett a sepsiszentgyörgyi Bajkó Bernadett (20:19 perc) győzött. Idén a legidősebb indulónak járó különdíjat, a Ferencz János Emlékserleget a 60 év fölöttiek kategóriájában versenyző bákói Joca Martin Benchea kapta meg.

Az eredmények (a meg nem jelöltek sepsiszentgyörgyiek): * félmaraton – open, férfiak: 1. Silviu Stoica (Brassó) 1:11:27 óra, 2. Ferencz Szilveszter (Gyergyószentmiklós) 1:20:56 ó, 3. Németh András (Kézdivásárhely) 1:22:30 ó; nők: 1. Szentes Izabella (Madéfalva) 1:39:24 ó, 2. Nagy-Szőcs Mária Magdolna 1:44:15 ó, 3. Farkas-Palkó Szende 1:47:50 ó; 20–29 év, nők: 1. Szentes Izabella, 2. Costiniuc Karola, 3. Jakab Abigél; férfiak: 1. Németh András, 2. Bács Balázs (Sepsibükszád), 3. Imre Roland (Sepsikőröspatak); 30–39 év, nők: 1. Nagy-Szőcs Mária Magdolna, 2. Farkas-Palkó Szende, 3. Bucsi Emese; férfiak: 1. Silviu Stoica, 2. Ferencz Szilveszter, 3. Birtalan Etele Ákos; 40–49 év, nők: 1. Kádár Petra, 2. Albu Enikő, 3. Dénes Mária Magdolna; férfiak: 1. Pénzes Szabolcs, 2. Tudor Marian (Brassó), 3. Keresztes Zsombor (Marosvásárhely); 50–59 év: 1. Fodor Ildikó, 2. Nicoleta Maria Savu, 3. Nagy Katalin; férfiak: 1. Viorel Pascu (Balánbánya), 2. Butyka Elemér, 3. Kristály Árpád; +60 év, nők: 1. Hengán Hajnal; férfiak: 1. Imre István (Csíkszereda) * 5 km – open, férfiak: 1. Flavius Ștefănescu 17:47 perc, 2. Codrea Árpád 18:06 p, 3. Adrian Rusandu 18:35; nők: 1. Bajkó Bernadett 20:19 p, 2. Szabó Anita (Zágon) 20:43 p, 3. Suciu Szilvia 21:54 p; 12 évig, lányok: 1. Nagy Nóra (Szotyor), 2. Bálint Luca, 3. Nagy Csenge (Nagybacon); fiúk: 1. Darius Pop (Marosvásárhely), 2. Mezei Péter Zakariás; 12–15 év, lányok: 1. Bajkó Bernadett, 2. Szabó Anita; fiúk: 1. Incze Kristóf Attila, 2. Bokor Kristóf, 3. Bartok Dávid (Orbaitelek); 16–19 év, lányok: 1. Annamaria Ștefănescu (Csíkszereda), 2. Baliga Beatrix (Árkos); fiúk: 1. Paul Codrin Sălceanu (Csíkszereda), 2. Pop Alexandru, 3. Tamás Szilárd; 20–29 év, nők: 1. Király-Boér Jessica Vivien, 2. Horváth Dorottya; férfiak: 1. Krivosik Tamás, 2. Csegzi Csaba, 3. Bartis Lehel; 30–39 év, nők: 1. Raluca Dobrescu, 2. Pályi Kiss Izabella, 3. Stefán Emese; férfiak: 1. Codrea Árpád, 2. Józsa Tihamér (Árkos), 3. Csizmás Botond (Csíkszereda); 40–49 év, nők: 1. Suciu Szilvia, 2. Huszár Irma (Újkászon), 3. Péterfi Gabriella; férfiak: 1. Adrian Rusandu, 2. Botár Károly (Csíkszereda), 3. Ștefan Lihaciu (Brassó); 50–59 év, nők: 1. Szakács Réka Judit, 2. Kovács Szidónia (Bereck); férfiak: 1. Flavius Ștefănescu, 2. Nagy Ernő (Nagybacon), 3. Farkas Sándor; +60 év: 1. Szabó Irén, 2. Páll Erzsébet; férfiak: 1. Joca Martin Benchea (Bakó), 2. Banu Gheorghe.

A verseny támogatói: Metal Group, Reflex, KBS Sped, Thermo Control, Depo, Demeters Horeca, BMZ-Com, Arix, Choco Pack, Nali-Com, Baumeister, Sportvilág, Bon Sweet Bon, Modern House, Condenz, Romill, Bem-Balogh, T3 Nyomda, Pro-Sol-Com, Tehnostar, Közüzemek Rt., Tega Rt., Ariadne, Multi Nr. Nyomda, Mester-Nagy Ildikó, Madárlátta Pékség, Kandi, Way Out.