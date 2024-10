Október 15. és 20. között Linzben rendezték a felnőtt egyéni Európa-bajnokságot, amelyen a sepsiszentgyörgyi Bálint Bernadett is szerepelt. A 28 éves háromszéki sportoló február óta először tette próbára magát nemzetközi megmérettetésen, viszont egyesben kiválóan teljesített, a legjobb 32 közé jutott. Női és vegyes párosban is a főtábla első fordulójában búcsúzott az ausztriai kontinensviadalon.

A székelyföldi asztaliteniszező remekül kezdte az Európa-bajnokságot, egyesben nem talált legyőzőre a csoportkörben, bolgár és lengyel riválisa felett is magabiztosan diadalmaskodott. A főtáblán is folytatta menetelését, az olasz Debora Vivarelli is tehetetlen volt ellene, mivel Bálint Bernadett a sorsdöntő pillanatokban rendre kiváló döntéseket hozott. A legjobb 32 között a francia Jia Nan Yuan várt a sepsiszentgyörgyi sportolóra, aki jól kezdett és bizakodásra adott okot a játéka, azonban a második és harmadik játszmában tapasztalt vetélytársa igazolta a papírformát, a negyedik szettben pedig lezárta a találkozót.

Női párosban Bálint Bernadett és Hartbrich Leonie sikerrel vette a selejtezőt, magabiztos játékkal jutottak túl a finneken, ám a főtáblán nem tudták megtörni a horvátokat, így búcsúztak a további küzdelmektől. Vegyes párosban Bálint Bernadett és Ecseki Nándor a főtábla 1. fordulójában ragadott ütőt, az elején jól játszottak a svédek ellen, azonban a harmadik játszma vége felé az északi ellenfelek sikeresen megzavarták a magyar kettőst, ezáltal elmaradt a bravúr.

„Vegyes párosban nagyon erős ellenfelet kaptunk, női párosban érződött, hogy nem gyakoroltunk együtt, ráadásul a játékstílusunk is hasonló, emiatt több labdáról lemaradtunk. Egyesben az volt a célom, hogy kijussak a csoportból, örültem, amikor a lengyelt három szettben megvertem. Ezt követően az olasz ellen az első játszmát elvesztettem, azonban sikerült felszívnom magam. A rutinos francia riválissal szemben igyekeztem magamból mindent kiadni, viszont nehézséget okozott az adogatása. Bejutottam a 32 közé, amit sokan nem gondoltak volna, úgy érzem, a lehetőségekhez mérten kihoztam a lehető legtöbbet” – nyilatkozta Bálint Bernadett.

Eredmények, felnőtt egyéni Európa-bajnokság: * egyes: Viktoria Perszova (bolgár)–Bálint Bernadett 1–3, Katarzyna Wegrzyn (lengyel)–Bálint Bernadett 0–3, Debora Vivarelli (olasz)–Bálint Bernadett 1–4, Bálint Bernadett–Jia Nan Yuan (francia) 0–4 * női páros: Bálint Bernadett, Hartbrich Leonie–Marina Donner, Maria Girlea (finn) 3–0, Mateja Jeger Majstorović, Lea Rakovac (horvát)–Bálint Bernadett, Hartbrich Leonie 3–1 * vegyes páros: Mattias Falck, Linda Bergström (svéd)–Ecseki Nándor, Bálint Bernadett 3–1.