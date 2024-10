Az utolsó ülés napirendjén szereplő határozattervezeteket negyedóra alatt „letudták”, majd a négy év munkájának értékelésére fordítottak ugyanennyi időt.

Elsőként Benedek-Huszár János végzett számadást: a csütörtöki tanácsülés volt mandátumuk idején a nyolcvanadik, ezekből mindössze két azonnali ülést nem közvetítettek a világháló segítségével. Fontos, hogy a köz­ügyek iránt érdeklődők a döntéshozatalba beleláthassanak és információt kapjanak az ügyekről – mondotta a polgármester.

A nyolcvan alkalom alatt 490 határozatot fogadtak el, azok több mint kilencvenöt százalékát ellenszavazat nélkül. Mint mondotta, a városlakók egészen biztosan nem érzik, hogy sokat javult volna a baróti életszínvonal, de meggyőződése, néhány fontos dolog megváltoztatásának alapját letették már. Az előző mandátumból hátramaradt hét beruházásból hatot befejeztek, eggyel – az 1988 óta készülő iskolaépület befejezésével – adósak még. Közben elindult huszonegy beruházás, amelyek a megvalósulás különböző szakaszaiban vannak. Azok összértéke huszonkétmillió euró, amihez önrészként még jelentős összeget kell előteremteniük az elkövetkezőkben. Bár ez nagy erőfeszítést jelent majd az önkormányzat számára, megéri, mert annak látható eredményei lesznek, a városkép nagyban meg fog változni általuk – jelentette ki.

A következő néhány hónapot nehéznek mondotta. A közelgő választásokon jól kell szerepelniük, hogy majd ott lehessenek az országgyűlésben akkor is, amikor a közigazgatási reformot készítik elő. Számunkra nagyon nem mindegy, hogy az velünk vagy nélkülünk történik, és az érveink mennyire kerülnek bele. Léteznek olyan forgatókönyvek is, amelyek, ha megvalósulnak, teljesen felforgatják a most már több mint ötven éve megszokott erőviszonyokat – jelentette ki a polgármester.

Benedek-Huszár János köszönetet mondott az elvégzett munkájáért Szakács László alpolgármesternek, és reményét fejezte ki, hogy a felálló új testület újraválasztja tisztségébe és a jó együttműködés folytatódni fog.

A városi képviselői munkától búcsúzó Szabó Péter (RMDSZ), Asztalos Attila (EMSZ), Lepolszky Erwin János (EMSZ) és Zsombori Csaba (független) köszönetet mondott a városvezetésnek, a kollégáknak és a városháza munkatársainak, s egyúttal jelezték, ha szükség lesz tudásukra és tapasztalatukra, szívesen segítenek az elkövetkezendőkben is, forduljanak hozzájuk bizalommal. Hasonlóképpen nem lesz az új testület tagja Lázár-Kiss Barna András, Bíró Béla Dávid, Gáspár Jenő (RMDSZ) és Cséki Péter (EMSZ) sem.

Az új testület tagjainak beiktatása

Ráduly István prefektus jelenlétében iktatták be pénteken az újonnan megválasztott képviselő-testületi tagokat. Egyelőre nem az összest: Lázár Csaba (RMDSZ) és Asztalos Attila (EMSZ) utólag visszalépett, helyüket a következő ülésen Vida Enikő és Szőcs Sándor foglalja majd el. Azért nem lehet most – mondotta a kormánymegbízott –, mert még túl korai lenne, elvileg megfellebbezhető a döntésük. A miklósvári Szőcs Sándor az elmúlt négy évben tanácstag volt. Tevékenységét elismerte faluja: pártja, az Erdélyi Magyar Szövetség éppen Miklósváron szerezte a legtöbb szavazatot.

Az alakuló ülés korelnöke Bán István (Magyar Polgári Erő), a két legfiatalabb tagja, Bogyor-Máté Dalma (RMDSZ) és Pál Levente (EMSZ) segítségével zajlott az eskütétel.

Bende Levente, Bogyor-Máté Dalma, Buda Rozália, Fehér Zoltán József, Kotecz József Attila, Lázár János, Pál-Szilágyi Zoltán, Szakács László, Szász Levente (RMDSZ), Bán István, Kisgyörgy Tünde, Velencei Piroska (MPE) és Pál Levente (EMSZ) előbb román, majd magyar nyelven is megfogadta: erejéhez és tehetségéhez mérten mindent elkövet a város felemelésének érdekében.

Ráduly István prefektus úgy vélte, bár fogadalmukat az alkotmányra és a bibliára tették, minden bizonnyal – bármilyen politikai meggyő­ződésűek is legyenek – elsősorban a városlakókra és az ő érdekeire gondolva fognak cselekedni.

Benedek-Huszár János is a tanácstagok közti együttműködés fontosságát hangsúlyozta. Az elmúlt négy évben is mindent megbeszéltek és közös nevezőre jutottak, s bízik benne, most sem lesz másképp, összefogás révén viszik sikerre a várost és a hozzá tartozó falvakat. Tanácstagnak lenni nem könnyű, hiszen számtalan alkalommal kell időt szakítani bizottsági ülésekre, kell konzultálni, jogi iratokat átolvasni és értelmezni, de erre számíthattak is, amikor jelentkeztek.

Az újraválasztott polgármester üdvözölte a nők számának gyarapodását is. Az új testületbe jelenleg négyen kerültek be, de amikor Vida Enikővel kiegészülnek, már a tagok egyharmadát adják majd. Bízik abban, hogy a nők empátiája és az ügyek finomabb megközelítése által jobbá és hatékonyabbá válik a tanács.

Benedek-Huszár János végezetül úgy fogalmazott, a barótiak talán még nem érzik, hogy jobban élnének, mint négy éve, de azért fog dolgozni, hogy úgy legyen, a fiatalok ne érezzék azt, hogy a jobb érvényesülés érdekében el kell hagyniuk szülőföldjüket, sőt, azok is hazajönnek, akik most nincsenek itthon.