A kizárások csapdája

Az első „áldozat” Diana Șoșoacă volt, akit az elnökválasztási versenyből iktatott ki egy óvás nyomán az alkotmánybíróság, most pedig az AUR-ra jár rá a rúd, sorra törölik megyei jelöltlistáit, formai okokra hivatkozva. Eddig Beszterce-Naszód és Giurgiu megyében hagyták jóvá a bíróságok a megyei választási bizottságokhoz benyújtott listák érvénytelenítését, de a hírek szerint még jó pár megyében hasonló sorsra juthatnak. Az indoklás minden esetben ugyanaz: a listákat az AUR alapszabályától eltérően állították össze, azokon ugyanis csupán George Simion pártelnök aláírása szerepel, holott az AUR Országos Koordinációs Tanácsa elnökének, Claudiu Tâziunak is el kellett volna látnia azokat kézjegyével.

Nem hullatunk könnyeket sem Șoșoacă, sem az AUR kizárása miatt, szélsőséges nacionalista retorikájuk nélkül valamelyest tisztulhat a kampány és a majdani parlament levegője, ám az mégis fura, hogy erről nem a választók, hanem különböző rendű-rangú testületek dönthetnek. Șoșoacă elnökjelölti kizárását többen elemezték már, az alkotmánybírósági indoklás sok sebből vérzik, és nem sikerült megnyugtatóan tisztázniuk, hogy alapvető jogokat sértő lépésük valóan megalapozott és indokolt, nem politikai manőver csupán. Ugyanakkor érdekes módon a hírhedt politikus asszony nyugodtan vezetheti pártja szenátusi listáját, ebben senki semmi kivetnivalót nem talált. Az AUR elleni fellépés még Șoșoacă megvétózásánál is kétesebb, ők ugyanis nem országos törvényeket sértettek, csupán a párt belső szabályzatát nem tartották be. Érdemes azon is elgondolkodni, hogy mindkét lépés veszélyes precedenst teremthet. Ma Șoșoacă nem indulhat a választásokon, holnap egy magyar jelöltet találnak nem kívánatosnak, vagy másvalakit, aki veszélyeztetheti a rendszerbe beágyazódott politikusok esélyeit, most az AUR listáit érvénytelenítik, legközelebb ki tudja, kiét, milyen indokkal. És máris ingadoznak a demokrácia intézményei, recsegnek-ropognak az alapok.

Más veszélyeket is hordoznak a mostani bírósági döntések. Az AUR kizárásával félő, elszabadulnak az indulatok, és a nemcsak verbális, de fizikai erőszaktól sem visszariadó pártvezér „hadba” szólíthatja híveit. Nem utcai tiltakozásaik jelentenek veszélyt, hanem az, hogy felháborodásuk pluszszavazatokat hozhat azokban a megyéken, ahol listáikat nem érvénytelenítették. Ugyanakkor ezen összefüggésben is érdemes figyelni Kelemen Hunor RMDSZ-elnök nagy román pártokat idegesítő elméletére, miszerint ha az idei választások után a két nagy párt, a PSD és a PNL ismét együtt hatalomra kerül, azzal megágyaznak a szélsőjobboldali erők négy év múlva bekövetkező esetleges győzelmének, erős ellenzék hiányában az elégedetlenek szószólóivá válhatnak, s ma ugyan nagy az ellentét az AUR és az SOS Románia között, de ez könnyen egységgé csiszolódhat, és 2028-ban akár kormányt is alakíthatnak.

A nagy „demokratikus” erők csak a mára figyelnek, mostani győzelmüket tartják fontosnak, bármi lesz is az ára a következő években. Egyáltalán nem gondolnak arra, hogy amit ma a réven nyertek, elveszíthetik holnap a vámon.

Tüntetés Besztercén az AUR listájának érvénytelenítése miatt. Fotó: Facebook / George Simion