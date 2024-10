Sepsiszentgyörgyön péntekig 10–16 óráig a Kommunista Diktatúra Áldozatainak Emlékházában ingyenes tárlatvezetést szerveznek diákcsoportok számára, amelyre előzetesen Török Józsefnél lehet jelentkezni a 0726 237 944-es telefonszámon. Az ünnepi megemlékezés programja: 12.30 órakor koszorúzás a polgármesteri hivatal homlokzatán található Gloria Victis-táblánál, 13 órakor Szalai Attila ’56-os mártír Csíki utcai emléktáblájánál. 18-tól 19 óráig ünnepi műsor az ’56-os emlékparkban: beszédet tart Miklós Zoltán, az RMDSZ háromszéki parlamenti képviselője, Brendus Réka, a Nemzetpolitikai Államtitkárság főosztályvezetője, valamint Török József, a Volt Politikai Foglyok Szövetsége Kovászna megyei elnöke; közreműködik a Cantus Firmus Vegyes Kar és a Magyar Férfidalárda, a Plugor Sándor Művészeti Líceum diákjai, szaval Fazakas Bálint és Hatos Katalin XI.-es drámatagozatos diák, áldást mond Péterfi Ágnes unitárius lelkész. A koszorúzás után fáklyás felvonulás az Erzsébet parkba, a kommunista diktatúra áldozatainak emlékére felállított emlékműhöz, ahol fellép a Pro Musica Kamarakórus, majd Takó István római katolikus plébános mond áldást.

Kézdivásárhelyen október 23-án, szerdán 13 órakor tisztelgés az 1956-os szabadságharc hősei előtt a református temetőben, a kopjafáknál. Közreműködnek a dr. Csiha Kálmán Református Kollégium IX. osztályos diákjai. 18.30-tól fáklyás felvonulás (találkozó a Gábor Áron-szobornál), 19 órától ünnepi megemlékezés a Vigadó Művelődési Központban, közreműködnek a Nagy Mózes Főgimnázium középiskolás diákjai. Az ünnepséget koszorúzás zárja.

Kovásznán 17 órakor a központi parkban található

’56-os emlékműnél kerül sor megemlékezésre a Lyukaskő Egyesület szervezésében. Közreműködik a Szívmelengetők Ifjúsági Zenekar Vajna János és Antal Ernő vezetésével, a 109-es számú Havadtőy Sándor Cserkészcsapat Gergely-Kovács Katalin óvónő irányításával, szaval Patrânjel Viktória, a Kőrösi Csoma Sándor Líceum diákja, igei gondolatokat fogalmaz meg Barticel-Kis Benjámin, a Kovászna-Belvárosi Református Egyházközség lelkipásztora. Meghívott szónok: Erőss Bulcsú Sepsiszentgyörgyről.

Baróton 13 órakor kezdődik a megemlékezés az iskolaudvaron, a mártír­emlékműnél és ’56-os emléktáblánál, illetve a Petőfi Sándor (Híd) utcában, az 1956-os emlékműnél. 19 órától a Tortoma Önképzőkör keretében a művelődési ház Bodosi Dániel-termében bemutatják Kelemen Csongor: Életem ’56 árnyékában című könyvét. Meghívottak: a szerző Kelemen Csongor, egykori ’56-os politikai elítélt (Csíkszereda–Uzonkafürdő), Benkő Levente és Papp Annamária, a kötet szerkesztői, valamint Kozma Csaba, a Polis Könyvkiadó vezetője (Kolozsvár). Házigazda: Demeter Zoltán művelődésszervező.

Színház

TAMÁSI ÁRON SZÍNHÁZ. Október 23-án, szerdán 19 órától Sepsiszentgyörgyön a nagyteremben Eugène Labiche: A Lour­cine utcai gyilkosság (rendező: Barabás Árpád); október 25-én, pénteken 19 órától a kamarateremben Kovács Dominik – Kovács Viktor: Jégtorta (rendező: Szilvay Máté). Jegyek a központi jegyirodában és a biletmaster.ro oldalon kaphatóak.

Bábszínház

CIMBORÁK BÁBSZÍNHÁZ. Az e heti program: ma 14 órától A kis herceg (rendező: Fodor Orsolya, ajánlott életkor: 6 éven felülieknek); 24-én, csütörtökön 10 és 12 órától, 25-én, pénteken 10 órától és 26-án, szombaton 11 órától A három kismalac (rendező: Nagy Lázár József, ajánlott életkor: 4 éven felüleiknek). Érdeklődni, foglalni sms-ben vagy telefonon a 0754 409 940-es telefonszámon Szabó Emesénél lehet. Jegyár: 10 lej/fő.

Zene

CODEX RÉGIZENE EGYÜTTES. Október 24-én, csütörtökön 19 órától a Codex Régizene Együttes koncertjére kerül sor a Székely Nemzeti Múzeum Bartók Béla-termében. Az együttes A tudós macskája című műsorával Arany János dalai megjelenésének 140., valamint Bartalus István (1821–1899) bálványosváraljai zenetanár, zongorista, zenetörténész, népdalgyűjtő és zeneszerző halálának 125. évére emlékezik. Belépő: 15 lej.

Könyvbemutató

A sepsiszentgyörgyi Mikes Kelemen Elméleti Líceum dísztermében október 23-án 18 órától bemutatják az Olvasni öröm. Képes Könyvajánlók, 2019–2024 című, diákok munkájából készült könyvet. Az est moderátora Hollanda Andrea, beszélgetőtársai: Kovács Anikó és Haszmann Júlia Réka.

Hitvilág

RÓZSAFÜZÉR ZARÁNDOKLAT SEPSISZENTGYÖRGYÉRT. Október 21–25. között a város katolikus egyházközségei idén is megszervezik a rózsafüzér zarándoklatot, amelyet szentmise előz meg naponta 18 órától. Hétfőn a Szent József-templomban kezdődött, ma a Mária, Világ Királynéja, szerdán a Szent Gellért, csütörtökön a Szent Benedek, pénteken a Krisztus Király-templomból lesz az indulás és visszatérnek a Szent József-templomhoz. Az imalánc célja a város megújulása és békéje. Az élő rózsafüzér zarándoklatba bármelyik ponton be lehet kapcsolódni.

LELKIGYAKORLAT. A sepsiszentgyörgyi Szent József-plébánia és a Medjugorjéi

Imacsoport lelkigyakorlatot szervez heti egy találkozóval az október 24. – december 5. időszakban. Azokat hívják, akik szeretnék egy kicsit jobban megismerni, hogyan is szeret minket a Jóisten. A találkozók hetente egyszer lesznek, csütörtökönként: október 24., 31.; november 14., 21., 28.; december 5. A találkozók mindig szentmisével kezdődnek 18 órától, utána pedig a plébánián lesz elmélkedés, kiscsoportos beszélgetés vagy csendes egyéni ima, befejezésként pedig mindig rövid szentségimádás. Jelentkezni lehet Fodor Melindánál (0751 021 821) vagy Kónya Rózánál (0745 088 672).

Mozi

MŰVÉSZ MOZI. A sepsiszentgyörgyi filmszínház mai műsora: 16.15-től Barátom, a pingvin (románul beszélő), 16.30-tól Transformers Egy (magyarul beszélő), 18 órától A tengert ígérő mester (román feliratos), 18.30-tól Átkelés (román feliratos), 20 órától Haldoklás, de komédia (román feliratos), 20.30-tól A csendes óra (román feliratos).

Előadás Sepsiszentgyörgyön

Sepsiszentgyörgyön a Bod Péter Megyei Könyvtár Kék termében ma 17 órától előadást hallhatunk Árpád-házi szentek és szent életűek címmel Szent Imre és III. Béla király életéről. Az előadáson különös hangsúlyt kap Szent Imre lelki tisztasága mint követendő példa, illetve bemutatásra kerül III. Béla király világszinten is egyedinek számító, modern és spirituális gondolkodásmódja. A székelyudvarhelyi előadó, Bálint Huba mindkét témában egyedi meglátásait, kutatásait is bemutatja, melyek segítségével mélyebben megismerhetjük a magyar történelem e fontos időszakát.

Ingyenes ügyintézés Erdőfülében és Bardocon

Az RMDSZ Háromszéki Területi Szervezetének munkatársai ma 16–17 óráig Erdőfülében a kultúrotthonban, 17–18 óráig Bardocon a polgármesteri hivatalban fogadják az érdeklődőket. Az igénylőknek összeállítják a magyar állampolgársági kérelmüket, segítenek a gyerekek, házasságok és halálesetek anyakönyvezésében, a hadifogságban elvesztett szülők és élettársak után járó kárpótlás kérvényezésében, illetve anyasági és életkezdési támogatással kapcsolatos kérdésekben.

Röviden

ASZFALTOZÁS. Felhívják a lakók figyelmét, hogy október 22–24. között aszfaltozási munkálatok fognak zajlani Sepsiszentgyörgyön a Füzes utcában (a Nicolae Iorga utca és a Gyár utca közötti részen). Kérik, hogy a munkálatok ideje alatt, 8–17 óráig ne parkoljanak az úttesten.

LOMTALANÍTÁS. A Tega Rt. vidéki lomtalanítási akciója során régi bútorokat, gumiabroncsokat, elektronikai hulladékot, ruhaneműt szállítanak el ma Kézdiszentléleken és Kiskászonban, szerdán Kézdiszárazpatakon és Kézdikőváron. Honlap: tega.ro.

Ügyelet

Sepsiszentgyörgyön ma 20 és 6 óra között a Nicolae Iorga utcai Dr. Max gyógyszertár (telefon: 0267 315 136) teljesít éjszakai szolgálatot. Kézdivásárhelyen ma a Dózsa György utcai Ambrózia II. gyógyszertár a szolgálatos.