Elsőként Tamás Sándor, a megyei tanács elnöke szólalt fel. Az összhangot méltatta, amelyet Antal Árpáddal 16 éve megteremtettek – az ülésteremben, az itt élő emberekkel, a román pártokkal és a magyar politikai erőkkel is. Ennek eredménye, hogy a nagy ügyekben – a terelőútban, a főtérben, az ipari parkban, a különböző sportlétesítményekben, egyetemben, kórházfejlesztésben, a Székely Nemzeti Múzeumban, Erdővidék útjaiban – látható a haladás; az is látható, hogy ahol nincs összhang – és Székelyföldön is van erre példa –, ott a nagy ügyekkel sem sikerül haladni. „A mi munkánk eszköz, a cél az, hogy mindenki jobban éljen Székelyföldön” – szögezte le, és értelmes, hasznos, eredményes tevékenykedést kívánt a megújult testületnek.

A formaságokat Kulcsár Tünde városi főjegyző közölte. A június 9-én megválasztott tanácstagok mandátumát a bíróság igazolta, így a 21 tagú testület 19 jelen levő tagja beiktatható. Az esküt névsor szerint, román és magyar nyelven tették le (az egész ülés két nyelven zajlott), így az új tanács hivatalosan is megkezdheti működését, elegendő többséggel rendelkezik. A két másik tanácstag egy következő alkalommal lép kenyérbe, az alpolgármesterek megválasztása is hátravan még. A tanács összetétele egyébként nem csupán annyiban változott, hogy az Erdélyi Magyar Szövetség (EMSZ) két képviselője, Kolcza István és Kádár Imola, illetve a Nemzeti Liberális Párt (PNL) egyetlen embere, Liviu Comăneci – aki az egyetlen román nyelvű tanácstag volt – helyére is az RMDSZ jelöltjei kerültek: a 21 tagból 9 új. Az új tanácsnak öt korábbi alpolgármester – a tegnap délig tisztségben levő Ambrus Fruzsina és Tóth-Birtan Csaba mellett az előző években másutt tevékenykedő Czimbalmos-Kozma Csaba, Sztakics Éva és Tischler Ferenc – is tagja; új tanácstag hármójukon kívül Ambrus Zsombor, Barabás Andrea, Barta Szende, Kiss-Bartha Annamária, Kovács Kriszta és Csutak Tamás (aki ugyan most nem tette le az esküt, de ez csak napok kérdése). Az előző tanács tagjai közül Csatlós László, Kondor Ágota, Vajna László, Ferenczy Ágnes Kamilla és Sipos Dóra Viola távozott. A 2020-ban megválasztott városi képviselő-testület amúgy tegnap pár órával korábban tartotta meg utolsó, rendkívüli ülését online üzemmódban. Ez októberben már a negyedik volt, a legutóbbi soros ülés szeptember 26-án zajlott le a városházán. Az előző testületből Ambrus Fruzsina, Buslig Kincső, Cserey Zoltán, Debreczeni László, Jancsó Éva, Jánó Mihály, József Álmos, Keresztes László, Lakatos László, Magyarósi Imola, Tóth-Birtan Csaba és Zsigmond József kezd új mandátumot.

Az új tanács beiktatásán Ráduly István prefektus is részt vett, hivatalos közlendői mellett gratulált a választottaknak, és kifejezte meg­győződését, hogy ez a testület is tenni fogja a dolgát, ahogy az előző. Véleménye szerint nagyon fontos, hogy a város megadja az irányt és példát mutasson a többi közigazgatási egységnek.

Erdélyi magyar ember számára nem létezik szebb feladat, mint közösségi vezetőnek lenni – jelentette ki Antal Árpád székfoglaló beszédében. Elmondta, hogy 33 éves korában lett Sepsiszentgyörgy polgármestere, és 16 év után is úgy érzi, hogy ez a legszebb feladata; azt egyenesen meghatónak tartja, hogy ennyi idő után a helybeliek 83 százaléka támogatja. Tisztában van azzal, hogy ez a hatalmas bizalom, ez a történelmi eredmény történelmi felelősséget is jelent, és nagyon büszke erre a csapatra, amely mindig többet vállal és példát mutat, habár a nagy álmok sokba kerülnek, a sikertörténetek mögött „embertelen mennyiségű” munka van, utazások, éjszakázások, türelemjátékok, furfangok, kelepcék, aknák, DNA, hátba szúrások is. Felidézte, hogy az elmúlt 16 évben a sepsiszentgyörgyi RMDSZ-frakció volt kisebbségben, kétharmados, háromnegyedes és négyötödös többségben, de mindig tudott józanul és körültekintően dönteni. Most abszolút többsége van, 21-ből 21 tanácstagja, de nem fognak visszaélni ezzel, ahogy eddig sem tették. Ellenzék ugyan nincs, de a testület sokszínűsége (van 23 és 83 éves tanácstag, bő 40 százalékuk nő), a tagok szakmai és élettapasztalata, kíváncsisága és munkabírása hozzájárul ahhoz, hogy „Sepsiszentgyörgy Kelet-Közép-Európa legélhetőbb ötvenezres városa legyen”, ahol rend, jó szolgáltatások, biztonság, béke teszi élhetővé a várost minden korosztály számára. Felsorolt néhány fontos megvalósítást az elmúlt 16 évből, megköszönte „az együtt gondolkodást és együtt cselekvést”, és arra kért mindenkit, hogy segítsék a munkát, legyenek ott az ünnepeken, és akkor is, amikor harcolni kell, hogy továbbra is együtt óvjuk és építsük városunkat.