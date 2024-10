Előző írásunk

Ha nem lenne visszataszító, akár irigyelni is lehetne politikusaink színészi képességeit. Rezzenéstelen pókerarccal, netán joviális mosollyal képesek sorolni a legmeredekebb, legelrugaszkodottabb, egyértelműen az álmok világába tartozó elképzeléseket, terveket úgy, hogy közben egy pillanatig nem esnek ki szerepükből, s képesek komolyak maradni, bármekkora blődséget is mondanak, miközben igazából hahotázniuk kellene a saját sületlenségükön. Mert azért tévedés ne essék, az illetők nagyon is tisztában vannak azzal, hogy amit összehordanak, annak meghatározó része mese, parasztvakítás, olcsó populista maszlag.