A balși, a zernesti és a csonka mo­reni-i fordulók után az elmúlt hét végén Nyárádtőn tartották meg a román moto­krosszbajnokság negyedik és egyben utolsó előtti futamát, amelynek rajtjánál ott volt az MX1-es géposztályban érdekel sepsiszentgyörgyi Tompa Krisztián, valamint az ozsdolai Ördög Zoltán is. Az elmúlt időszakban mutatott remek formájukat igazolva a háromszéki versenyzők ezúttal is a legjobbak között végeztek, hiszen mindketten dobogóra állhattak. A megyeszékhelyi Sugás Motoros Klubot képviselő Tompa egy második és egy első helyezéssel összesítésben az első helyen végzett, míg a fővárosi Top Cross TCS színeiben motorozó Ördög két harmadik pozíciójának köszönhetően a harmadik helyen zárta a Maros megyei erőpróbát.

„Jól sikerült az időmérő, amit a második helyen teljesítettem, így bizakodva vártam a vasárnapi futamokat. Az elsőn egy jó rajt után az első kanyarban egy hibát követtem el, így visszaestem a második helyre, és végül ott is intettek le. A másodikon is jó volt a startom, magabiztos motorozással sokáig az élen voltam, aztán egy esés miatt ismét visszacsúsztam a második pozícióba. Sokáig harcoltam Căbăllel, az utolsó körök egyikén azonban sikerült megelőznöm őt, és egy első hellyel begyűjtöttem a futamgyőzelmet is. Elégedett vagyok az eredményemmel, annak tükrében is, hogy a nyárádtői pálya nem tartozik a kedvenceim közé”– nyilatkozta Tompa Krisztián, aki vezeti az MX1-es kategória pontversenyét.

Ördög Zoltán

„Hosszú szünet után ültem vissza a 250 cm3-es motorra, hiszen egész nyáron a 125-össel versenyeztem. Összességében elég jó volt a hétvégém, hiszen két harmadik helyezésnek köszönhetően harmadik helyen intettek le Nyárádtőn. Az első futam aránylag jól ment, hiszen tudtam tartani a ritmust a fiúkkal, a második viszont már nagyon fárasztó volt. Mindezek ellenére remek versenyt futottam, az elsődleges célom az volt, hogy mielőbb visszaszokjak a nagyobb motorra, és a szezon hátralévő részére szeretném élvezni a motorozást és a versenyzést” – foglalta össze az eseményeket Ördög Zoltán, aki csütörtökön ünnepli 18. születésnapját.

Versenyzőink számára nincs megállás, a hétvégén újabb verseny vár rájuk, ugyanis Ciolpani-ban tartják a motokrosszbajnokság 2024-es idényének záró­futamát.

A 4. forduló eredménye, MX1-es kategória: 1. Tompa Krisztián (Sugás Motoros Klub), 2. George Căbăl (Zernesti Jitsu), 3. Ördög Zoltán (Top Cross TCS). A gép­osztály pontversenyének állása a döntő futam előtt: 1. Tompa Krisztián 144 pont, 2. George Căbăl 134 pont, 3. Ördög Zoltán 124 pont.