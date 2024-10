A háromszéki karatésok a kumite versenyszám mindhárom próbájában tatamira léptek. Raul Andrei (+84 kg) két korosztályban is jeleskedett, a Shobu ippon, Shobu nihon és Shobu sanbon küzdelmek után hatszor állhatott dobogóra, U21-ben és a felnőtt mezőnyben is két első és egy második helyezést szerzett. Both Milán (kadét, -60 kg) két arany- és egy bronz-, Tót Attila (10–11 év, +40 kg) két ezüst-, Pál Dávid (8–9 év, -30 kg) pedig három aranyéremmel zárta az országos bajnokságot. Tóth Áron (8–9 év, +50 kg) egy arany-, egy ezüst- és egy bronz-, Tóth Magor (10–11 év, -35 kg) egy arany- és egy bronz-, Pusztai Zalán (8–9 év, -40 kg) két arany- és egy ezüst-, Gáspár Kristóf (8–9 év, -45 kg) egy ezüst- és egy bronz-, illetve Sebastian Cordineanu (8–9 év, -45 kg) egy arany-, egy ezüst és egy bronzéremmel utazhatott haza Argeș megyéből.

„Raul Andrei készül a november 8. és 10. között Szarajevóban rendezendő Balkán-bajnokságra, ezért számára kiváló felkészülést jelentett az országos bajnokság, ahol a korosztályán kívül a felnőttek között is három érmet szerzett. Both Milán kivételével a többi gyerek idén kezdett versenyezni, azért is tartottam fontosnak, hogy három próbában lépjenek tatamira, mert több tapasztalattal gazdagodhattak. Úgy gondolom, hogy hasznos és eredményes versenyt tudhatunk magunk mögött, amiből korcsoporttól függetlenül mindenki tanulhatott. Az Argeș megyei megmérettetésre 19 klub nevezett versenyzőt, a huszonhét érmünkkel pedig a hetedik legeredményesebb csapat lettünk” – mondta Préda Csaba, a Shoto Team Karate Club alapítója. (miska)