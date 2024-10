A negyedik alkalommal megszervezett Kaptár Dokumentumfilm-szemle díjátadó ünnepségére eljött néhány filmes is, jobbára a szomszédos Hargita megyeiek. A Művész moziban Fekete Hunor nagyajtai citeraművész fogadta zenével az érkezőket, igen egyedi hangulatot teremtve. Imreh István, a Kovászna Megyei Művelődési Központ igazgatója köszöntőjében meg is jegyezte, a citera, illetve a citerajáték olyan ritkaságnak számít napjainkban, akárcsak a dokumentumfilm. Azokat az értékteremtő embereket ünnepeljük, fogalmazott, akik ezeket a filmeket létrehozzák, de ők egyben értékmentőknek is tekintendők. Emlékeztetett, hogy a Kaptár előtt két alkalommal megszervezték a Székelyföldi Dokumentumfilm-szemlét – annak kezdeményezője a most is jelen lévő székelyudvarhelyi Szabó Károly volt, így a mostani fesztivál valójában már a hatodiknak számít. Ugyanakkor megköszönte Vargyasi Levente fő szervezőnek, sepsiszentgyörgyi filmes-fotográfusnak, hogy szíve, lelke, motorja ennek a rendezvénynek.

A háromtagú zsűri képviseletében Popa Anna Mária, a sepsiszentgyörgyi Andrei Mureşanu Színház vezetője elmondta: nagy megtiszteltetés volt számára, hogy értékelhette a dokumentumfilmeket, az a pár nap, amíg az alkotásokat megtekintette, óriási örömöt, igazi vakációt jelentett. Nem tudta abbahagyni a filmnézést, a benevezett filmek ugyanis kivétel nélkül minőségi alkotások, nagyon érdekes és releváns témákat mutatnak be. Számára az is fontos volt, hogy amíg nézte a filmeket, folyamatosan tanult valami újat, ezért köszöni az alkotóknak, hogy olyan filmeket készítettek, amelyek az elkövetkező generációk számára is fontosak lesznek, szerinte sokat fogunk még beszélni ezekről a filmekről.

Az idei szemlére benevezett tizenhat alkotást a zsűri másik két, budapesti tagja is rangsorolta. Buglya Sándor Balázs Béla-díjas filmrendező, a Magyar Művészeti Akadémia film- és fotóművészeti tagozatának vezetője és Gulyás Gyula Kossuth- és Balázs Béla-díjas filmrendező videóüzenetben fejtette ki véleményét a három díjazott produkcióról, majd ezt követően a szervezők átadták a díjakat.

Harmadik helyezést ért el a Szépvizen élő Daczó Katalin Vándorúton kamerával című filmjével, második helyen végzett a szemle egyedüli magyarországi filmese, Szarka Nóra Olimpiai álom Erdélyben című alkotásával (az elismerést a filmben meghatározó szerepet vállaló kolozsvári sporttörténész, Kilyéni András vette át), míg a Kaptár Dokumentumfilm-szemle első díját a szervezők a székely­udvarhelyi Fecső Zoltánnak adták át Ahogy az óra jár című alkotásáért.

Daczó Katalin és Imreh István

A mustrára benevezett filmeket több vidéki művelődésszervező is bemutatta a helyi közönségnek, emlékeztetnek közleményükben a szervezők, megjegyezve, hogy emellett szombat délután a sepsiszentgyörgyi Művész mozi is műsorra tűzött öt filmet, így a Kaptár Dokumentumfilm-szemle alkotásait Brassó, Kovászna, Hargita és Maros megye tizenöt településén, összesen 49 alkalommal vetítették. A fesztivál szervezője Kovászna Megye Tanácsa és a Kovászna Megyei Művelődési Központ, társszervezője pedig a Hargita Megyei Kulturális Központ és a Hargita Megyei Hagyományőrzési Forrásközpont volt.



A díjazott filmekről

A Kaptár szervezői a három díjazott filmről az alábbi ismertetőket közölték. Vándorúton kamerával: Zsigmond Zsolt Franciaországban élő, erdélyi származású elektromérnök és feltaláló az 1960-as évek közepétől készít amatőr filmfelvételeket. A dokumentumfilm ezen felvételek felhasználásával villantja fel pályáját, a kolozsvári éveket, a csíkszeredai Vasúti és Építőanyag-ipari Vállalatnál végzett tevékenységét egészen disszidálásáig. A ritka felvételek egyik legértékesebbje az az ötperces némafilm, amely Márton Áron püspök 1973-as málnásfürdői és mikóújfalusi látogatása alkalmával készült.

Olimpiai álom Erdélyben: bízva abban, hogy megrendezheti az 1948-as téli olimpiát, Magyarország a világháború alatt folyamatosan építette a Téli Olimpiai Síközpontot Borsafüreden, a Radnai-havasokban. 1944-re elkészültek a szállodák, az olimpiai lesiklópálya és az ugrósánc is. A film a meg nem valósult erdélyi téli olimpia ötletét mutatja be, a terveket és vele együtt Borsafüredet.

Ahogy az óra jár: a dokumentumfilm a székelyudvarhelyi egykori zsidó közösség történetéről szól. A fénykorában több mint 300 fős közösség tagjai komoly nyomot hagytak Székelyudvarhely kulturális életén, egykori lakóházaik ma is ékességei a városnak.

További részletek a Kaptár Dokumentumfim-szemle Face­book-oldalán olvashatók.