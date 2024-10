Régi-új alpolgármesterek ­Sepsiszentgyörgyön

Az új, teljes egészében RMDSZ-es tanács első ülésén Antal Árpád polgármester elmondta: a testület két tagja még nem tette le az esküt: Tischler Ferenc azért, mert nem volt itthon, Csutak Tamás pedig azért, mert az ő mandátumát egy kis késéssel igazolja a bíróság. Ennek oka az, hogy az önkormányzati képviselőjelöltek listáját Antal Árpád vezette, ám ő újraválasztása után visszalépett, így a 22. helyen levő tanácstagé lett a mandátum; ezt eljárási okokból nem lehetett a többivel együtt érvényesíteni, de csak napok kérdése, és kiegészül a testület.

Az alpolgármestereket titkos szavazással választották meg, és ugyanígy döntötték el, hogy Tóth-Birtan Csaba lesz Antal Árpád polgármester helyettese, amikor szükség lesz erre. A szakbizottságok számát az eddigi hatról hétre növelték: lesz egy szociális, egy oktatási-művelődési, egy urbanisztikai, egy gazdasági, egy ifjúsági, egy jogi, és egy sport-életmód-digitalizációs bizottság. Ezekben a hat-hét tagú szakmai testületekben vitatják meg és véleményezik a határozattervezeteket, amelyekről a plénum dönt. Egy tanácstag több szakbizottságban is tevékenykedik.

Az első szabályos tanácsülést sajtótájékoztató követte, amelyen a városvezetők ismertették tervei­ket, elképzeléseiket. Antal Árpád polgármester szerint ez a mostani a legerősebb önkormányzati testülete Sepsiszentgyörgynek, nem csak azért, mert mind a 21 tagja az RMDSZ-listán került be, hanem azért is, mert minden korosztályt és minden társadalmi réteget lefed. Megismételte előző napi ígéretét, hogy nem fognak visszaélni a 100 százalékos többséggel, és emlékeztetett arra, hogy első mandátuma idején csak 8 RMDSZ-es tagja volt a tanácsnak, azután 14, majd 15, a hétfőn lezárult ciklusban pedig 18. Ezen időszakoknak más-más prioritásaik voltak: 2008–2012 között a 9 tanácstaggal rendelkező Magyar Polgári Párttal (MPP) való együttműködés, 2012–2016 között a szociális gondok rendezése, 2016–2020 között a beruházások, 2020–2024 között az ifjúság kapott kiemelt figyelmet.

Tóth-Birtan Csaba

A következő négy évben a projektmenedzselésen lesz a fő hangsúly, mert nagyon egymásra torlódtak a beruházások: a 2014–2020-as európai uniós költségvetési időszakban elkezdett beruházások befejezése, a helyreállítási alap (PNRR) közben bejött munkálatai és a 2021–2027-es uniós ciklus kezdete miatt nagy szükség van a segítségre. Sztakics Éva korábban már volt alpolgármester, aki a Székely Mikó Kollégium élén töltött négy év után tér vissza a városházára (nem Ambrus Fruzsina helyére, a feladatokat ugyanis újraosztják, ahogy korábban is tették), a városmenedzseri tisztséget pedig a múlt héten nyugalmazott Czimbalmos-Kozma Csaba után Jakab István Barna veszi át, akivel az előző négy évben is dolgoztak már együtt, neki köszönhető többek között az is, hogy a Háromszéket is átszelő Brassó–Bákó autópályához az új bekötőutat uniós pénzből fogják megépíteni.

Az új tanácstól a polgármester proaktív hozzáállást, nagyon sok munkát vár el, emellett pedig saját kezdeményezéseket. Ilyenek már vannak: például a Lábbusz program, a 60+ Akadémia, az Aktív Székelyföld, a de minimis támogatások önkormányzati tagok egyéni kezdeményezéseként indultak és működnek. Az irány jó, Sepsiszentgyörgy egyre jobb hely, és minden mandátum jobb volt az előzőnél; most is így lesz. Amit a kampányban ígértek, azt teljesíteni fogják, sőt, annál többet is, ahogy eddig tették – összegezett. Végül megköszönte Ambrus Fruzsinának a sok munkát és derekas helytállást – ha visszamenne az időben, ma is őt választaná –, Czimbalmos-Kozma Csabának pedig azt, hogy egyfajta légzsák és biztonsági öv volt a városházán. Ezután is számítanak rájuk, hiszen mindketten tagjai az új tanácsnak, Czimbalmos-Kozma Csaba pedig az RMDSZ-frakció vezetője is.

A legszebb feladat a szülővárosért, annak közösségéért dolgozni – jelentette ki Ambrus Fruzsina, megköszönve a négy éve megelőlegezett bizalmat (24 évesen, az egyetem elvégzése után választották alpolgármesternek) és a megszerzett rengeteg tapasztalatot, illetve a polgármesteri hivatal munkatársainak segítőkészségét, támogatását sok háttérmunkát és erőbefektetést igénylő projektjei megvalósításához. Sepsiszentgyörgy számára a világ közepe volt és marad, ezért továbbra is támogatni szeretné fejlődését – ígérte.

Sztakics Éva

Az irány, amit Antal Árpád megszabott, és a polgármester stratégiai gondolkodása mindenképpen támogatást érdemel – jelentette ki Sztakics Éva, aki a Székely Mikó Kollégium igazgatói székéből tér vissza a városházára, miután 2020 előtt 16 évig volt alpolgármester. Elmondása szerint az előző négy évben is örömmel és megelégedéssel követte Sepsiszentgyörgy fejlődését, és azért vállalta a visszatérést – amire Antal Árpád kérte fel –, mert így több iskoláért is dolgozhat. Ami a Mikóban megüresedő helyét illeti, a tantestület csütörtökön ül össze megvitatni, hogy ki legyen az utóda, a kinevezés pedig Kiss Imre megyei főtanfelügyelőre tar­tozik.

Rengeteg projekt van elindítva, a polgármesteri hivatal tevékenysége pedig egyre bonyolultabb lesz, de remélik, hogy sikerül folyamatosan emelni a közszolgáltatások színvonalát, fenn tudják tartani és működtetni tudják az új megvalósításokat is – foglalta össze most kezdődő (alpolgármesterként harmadik) mandátumának fő teendőit Tóth-Birtan Csaba. A Tegánál és annak elődjénél töltött 22 év után élmény számára ez a munka, és reméli, hogy az új tanács tényleg a legerősebb lesz, sikeresen veszi majd a kihívásokat.

A közösséget sikerült szolgálni, az egyéneket nem mindig az elvárások szerint – véli Czimbalmos-Kozma Csaba, aki az önkormányzati munka veteránjának számít: 16 évig volt alpolgármestere, további 16 évig városmenedzsere Sepsiszentgyörgynek; mint elmondta, ezalatt mindössze kétszer kellett felemelnie a hangját. Szülővárosának, kollégáinak és az RMDSZ-nek is megköszönte, hogy megengedték e hosszú szolgálatot, hiszen nem volt pártkatona, amit tett, jó szívvel és őszintén tette. S habár tanácstagként tovább szolgál, úgy látja, nem pótolhatatlan, nélküle is ég a villany a városházán, az utcákat is felseperik reggel.

Sepsiszentgyörgy a legszebb és legjobban fejlődő székelyföldi város, nagy megtiszteltetés, hogy éppen az ő tudására, tapasztalatára van szükség egy ilyen csapatban – nyilatkozta Jakab István Barna. Az új városmenedzser elmondta: a háromszéki megyeszékhely neki is szülővárosa, és mindent meg is fog tenni érte, rá fog szolgálni a bizalomra.