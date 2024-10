Rózsafüzér-zarándoklat Sepsiszentgyörgyért

A zarándoklat hétfőn a központi Szent József-templomban kezdődött. A kézdimartonosi születésű, idén Gyulafehérváron felszentelt Hosszu Norbert Lajos, a Szent József-templom segédlelkésze prédikációjában saját élményeket is megosztott a rózsafüzérrel kapcsolatban. Megemlítette nagymamája szerepét, medjugorjei élményét, majd azt is, hogy mindig magánál hord egyet, hiszen a keresztény ember útitársa. A rózsafüzér népszerűségének titkát kereste, hiszen mondják nagy bazilikákban, kis templomokban, kórházakban betegágy mellett és orvosi rendelőkben, akár otthon is. A szentolvasót mondani azt jelenti, hogy Jézusra tekintünk, Mária szemével. Isten szeretetének kibontakozását is elénk tárja, rajta keresztül átélhetjük a Szűzanyával együtt a legnagyobb fájdalmat és a legnagyobb örömet. A világ tele van kihívásokkal, de a megbocsátás mindenki számára elérhető. Az igazi hit aktív, nemcsak egy szokás, hanem mély lelkigyakorlat – hangsúlyozta a segédlelkész. A szentmisén részt vettek Teréz Anya Leányai és a ferences nővérek mellett a város különböző negyedeiből érkező imádkozók, majd elindult a zarándoklat az őrkői Mária, Világ Királynője templomhoz, ahol Hajdú János főesperes köszöntötte a jelenlevőket.

Második nap az őrkői Mária, Világ Királynője templomtól, ma a Csíki utcai Szent Gellért-templomtól, csütörtökön az Állomás negyedi Szent Benedek-templomtól s végül pénteken a Gyár utcai Krisztus Király-templomtól indulnak az imádkozók. Az élő rózsafüzér-zarándoklatba bármelyik ponton be lehet kapcsolódni, várnak minden imádkozni vágyó zarándokot. (józsa)