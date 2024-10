A Prima TV Focus nevű híradója jeles román költőt szólaltatott meg, beszélne arról, hogy lehet megkülönböztetni a mérgező gombáktól az ehetőket, ugyanis a dolog nagyon időszerű, számos gombamérgezést jeleztek az országból.

Sajnos nem azt mondta a közismert személyiség, hogy nem illetékes, szakembert kell erről kérdezni, hanem valami olyasmit, aminek semmi szín alatt sem lett volna szabad nézők elé kerülnie, mert Isten ments’ attól, hogy hitelt adjon valaki szavainak. Épp azt érik el ezzel a sajtósok, tévések, ami ellen küzdeni kéne, terjesztik a tévhitet, a valótlanságokat ahelyett, hogy szakértőket szólaltatnának meg.

De mit is mondott kérdésekre válaszolva a nagy ember, akire sokan méltán hallgatnak, ha olyasmiről beszél, mihez valóban ért? Hát azt, hogy a piaci kofa nem hibás, de legalábbis nem kell felelősségre vonni, ha tévedésből mérgező gomba kerül az eladásra kínált ehetők közé, mert nehéz különbséget tenni, a tapasztaltak is tévedhetnek, olyannyira megtévesztőek tudnak lenni. Megjegyzem, hogy sosem annyira, mint az emberek! Akik közt azért vannak a gombákkal szakszerűen foglalkozók, s hozzájuk kéne fordulni, még a sajtó, a média munkásainak is, sőt, főleg nekik.

A bajt még fokozták is a tévések: a végén elsütötték a csattanót, hogy mégis van módszer, mely segít megállapítani, hogy mérgező-e az ételbe szánt gomba. A főszereplő ugyanis előhozakodott az ezüstkanál próbájával, mely rég ismert babona, olyan tévhit, ami homlokegyenest ellentmond a valós helyzetnek!

Sem az ezüstkanál, sem a forrázás, sem más efféle praktika, módszer nem segít például az emberre legveszélyesebb mérgező gomba, a gyilkos galóca esetében. A megoldás a tudás, illetve ha az nincs (vagy nem elég biztos), a megbízható szakemberhez való fordulás.

Sajnos, Romániában hiá­ba van gombatörvény 2006 februárja óta, azt kormányunk nem alkalmazza, s nem tette azóta sem alkalmazhatóvá, noha az Unióban általában tényleg megoldott, hogy bárki biztonságosan juthasson hozzá az amúgy egészséges, jó ízű, kalóriaszegény ehető gombákhoz, akár mert van jól működő piaci gombavizsgálat, akár mert úgy készítik fel a gyógyszerészeket, hogy felvilágosítással tudnak szolgálni szükség esetén az érdeklődőknek.

Sok jó származhat a gombából. De sok rossz is... Mert valóban jó minden gomba – valamire. Azonban tudnunk kell viszonyulni a gombák csodálatos világához, ismernünk kell azt, és olykor óvnunk is kisebb-nagyobb egyedeit, akár a mérgeseket, bolondosakat is. Mind a gomba, mind az ember láncszem a természet körforgásában, és nem mindegy, hogy a láncreakció hogyan megy végbe. Akik az elmúlást segítik, takarítanak a természetben, lebontják a szervest szervetlenre, ők bizony rajtunk is segíthetnek, de csak akkor, ha megfelelően, értőn viszonyulunk hozzájuk.

Igen, könnyű a gombát letaposni (magyar közmondás), könnyű támadni, legyűrni azt, aki nem tudja kellőképp védeni magát. Könnyű elintézni a gombaárusítás, a gombamérgezés ügyét azzal, hogy nem számolunk vele. Évente szomorú híreket olvashatunk a gyilkos galóca okozta mérgezésekről. Az orvostudomány a mai napig sem rendelkezik egyértelmű és hatékony gyógymóddal a gomba mérge ellen, pedig a halálozási arány nem kicsi. Az egyetlen biztonságos módszer a megelőzés, azaz a mérgezés elkerülése. Ez pedig csak úgy lehetséges, ha a gombát felismerjük.

Zsigmond Győző