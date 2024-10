Kisbaconba várják a népmesemondókat és a pedagógusokat

A családi és szakmai programokat összesítő, október 25-én és 26-án zajló népmesemondó találkozó ötletgazdája az élőszavas mesemondás hagyományának népszerűsítését felvállaló Szóperencia Egyesület, házigazdája a kisbaconi Benedek Elek Emlékház, melyhez idén csatlakozott a Meskete Egyesület is. A rendezvénynek további szervezői segítséget a Világszárnya Magyar Népmesemondó Szövetség tagszervezetei nyújtanak: a Tekergő Meseösvény Közhasznú Egyesület, a Csűrdöngölő Kulturális Egyesület alkotta szervezőcsapat.

Bedőházi Beáta mesemondó, mesepedagógus, a Szóperencia Egyesület alapítója lapunknak elmondta, az idei találkozó több fontos eseményhez is kapcsolódik, hiszen 2024-ben huszadik alkalommal ünnepelték Kárpát-medence-szerte a népmese napját, s ezzel Benedek Elek születésének 165. évfordulójára is emlékeztek. Szintén ebben az évben ünnepli fennállása 55. évét a kisbaconi Benedek Elek Emlékház, míg a Szóperencia Egyesület idén ötéves lett. A kisbaconi találkozó célja, hogy kapcsolatot teremtsen országhatáron innen és túl élő magyar népmesemondókkal, mesemozgalmába bevonja a pedagógusokat, hogy az élőszavas mesemondást különböző területeken alkalmazók találkozzanak és egymásból inspirálódjanak. Lehetőséget teremtenek ugyanakkor arra is, hogy a szakmai beszélgetéseken, illetve a nagyközönségnek szánt alkalmakon az érdeklődők megtapasztalhassák az élőszavas mesemondás különböző formáit. A már említett évfordulók okán ezúttal Benedek Elek máig élő öröksége adja majd a rendezvény fő témáját.

A péntek délután rajtoló erdővidéki találkozót megelőzően csütörtökön 17 órakor Kézdivásárhelyen a Pajtába várják a családokat mesedélutánra, míg a felnőtteknek meseestet szerveznek. Nem maradnak ki a programból a legkisebbek sem, a délelőtt folyamán óvodákban, iskolákban lesznek jelen a meseturné részeként. Kisbaconban a helyi kultúrotthonban péntek délután 18 órakor kezdődik a szintén családokat megszólító mesedélután határon inneni és túli mesemondókkal, ez az esemény indítja tulajdonképpen az idei népmesemondó találkozót. Szintén a kultúrházban zajlik a rendezvény szakmai része, szombat délelőtt Bedőházi Beáta, valamint Bíró Boróka és Bíró Bíborka, a Benedek Elek Emlékház kulturális menedzserei fogadják és köszöntik a résztvevőket. A kortárs mesemondók elődeiről Raffai Judit néprajzkutató tart előadást, amelyet T. Szabó Levente irodalomtörténész Századfordulós kritikus, lapszerkesztő, ifjúsági sikerregények szerzője. A fiatal Benedek Elek szakmai arcéle című előadása követ. A résztvevők felkeresik a Benedek Elek Emlékházat, lesz kerekasztal-beszélgetés, majd Tekei Erika néprajzkutató beszélget Hideg Anna Népművészet Mestere díjjal kitüntetett ördöngösfüzesi népi énekessel és mesemondóval. A szakmai napot felnőtt meseest zárja, melyen közreműködik Gábor Dénes néptáncoktató.