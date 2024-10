A Class 2-es minősítésű Balkán-bajnokság pénteki versenynapján sprintben és csapatsprintben állt rajthoz Plovdivban a megyeszékhelyi Sepsi-SIC kerékpárosa, Szabó Norbert. Előbbi számban a negyeddöntőig jutott, ahol egy taktikai hibát vétett, így sajnos búcsút intett a további versenyzéstől. Csapatsprintben – a csíkszeredai Novák Edmond (Csíkszeredai Intersport SK) és a ploiești-i Alin Toader (Temesvári CSU) oldalán – remek teljesítményt nyújtva harmadikok lettek Görögország és Bulgária mögött. Szombaton Szabó bearanyozta a napját, és kiváló bringázással győzött keirinben, ahol a dobogóra két görög versenyző állhatott mellé. Tegnap, a küzdelemsorozat harmadik és egyben utolsó napján a háromszéki sportoló az 1 kilométeres időpróbában volt érdekelt, amelyet végül az ötödik helyen zárt a sprintben is aranyérmet szerző bolgár Miroszlav Mincsev mögött.

„A sprintben elkövetett baki után úgy álltam hozzá a keirinhez, hogy tudtam, nyerni fogok. Simán vettem a középdöntőt, és ott voltam a legjobb hat között. Itt három görög és két bolgár bringással harcoltam a Balkán-bajnoki címért. A döntőben hamar az élre álltam, és amikor láttam, hogy a görögök utánam erednek, sebességet váltottam, erős tempót diktálva előnyre tettem szert, amelyet a célig meg is tudtam tartani. Csapatsprintben is odatettem magam, az én köröm volt a teljes mezőny legjobbja, és ez is kellett ahhoz, hogy bronzéremmel a nyakunkban a dobogó harmadik fokára állhassunk fel. Teljes mértékben elégedett vagyok a hétvégi teljesítményemmel, és örvendek annak, hogy a román bajnokság és a budapesti grand prix verseny után ismét győzedelmeskedtem keirinben. Ez volt az idény utolsó viadala számomra; most két-három hét pihenő következik, majd ismét edzésbe lendülök, és készülök a 2025-ös idényre” – nyilatkozta Szabó Norbert.