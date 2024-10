Előadások Sepsiszentgyörgyön

SEBESTYÉN GÉZA, az MCC Gazdaságpolitikai Műhelyének vezetője, a budapesti Corvinus Egyetem docense, okleveles matematikus és közgazdász ma 18 órától a Fidelitas Hotel konferenciatermében tart előadást Kriptosztorik – sikerek és hátulütők a kriptovaluták világában címmel tart előadást. Bejelentkezés szükséges az esemény Facebook-oldalán.

LÉNÁRT ÁGOTA sportpszichológus Hogyan születnek a bajnokok? címmel tart előadást október 30-án, szerdán 19 órától a Székely Mikó Kollégium konferenciatermében. A belépés ingyenes.

Irodalmi est Kézdivásárhelyen

A Báró Wesselényi Miklós Városi Könyvtár meghívja az érdeklődőket a kortárs erdélyi irodalom kiválóságait bemutató rendezvénysorozatára október 29-én, kedden 17 órától a Vigadó Művelődési Központ dísztermébe. Meghívottak: Borcsa Imola és Borcsa János. Beszélgetőtársak: Vántsa Judit és Deák Ferenc.

Színház

M STUDIO. Ma 19 órától a Háromszék Táncstúdióban Eoin Mac Donncha: Hétből hat (Six out of Seven), az M Studio és a FrenÁk Társulat koprodukciója.

TAMÁSI ÁRON SZÍNHÁZ. Kedden 19 órától a kamarateremben Ivan Viripajev: Oxigén Pálffy Tibor rendezésében.

JEGYEK a központi jegyirodában és a biletmaster.ro oldalon kaphatóak.

FÁBRY SÁNDOR HÁROMSZÉKEN. Az Esti Showder és a Dizájn Center alapítója, a rendíthetetlen dramaturg és a magyar stand-up comedy ősatyja legjobb történeteivel és legújabb önálló estjével lép fel Kézdivásárhelyen a Vigadó Művelődési Házban november 4-én, hétfőn 18 órától. Jegyek válthatók a Vigadó jegypénztárában hétfőn, kedden, szerdán és csütörtökön 10–16, pénteken 10–14 óráig, valamint előadás előtt egy órával a helyszínen. Helyfoglalás a 0730 600 279-es telefon­számon.

Mozi

MŰVÉSZ MOZI. A sepsiszentgyörgyi mozi ma zárva tart. A keddi műsor: 16.15-től A vad robot (magyarul beszélő), 16.30-tól Farkasbőrben – Vár a falka! (románul beszélő), 18.15-től Venom – Az utolsó menet (román feliratos), 18.30-tól Apák gyöngye (magyarul beszélő), 20.15-től Mosolyogj 2. (román feliratos), 20.30-tól Fiúk (román feliratos); szerdán: 16 órától Transformers Egy (románul beszélő), 16.30-tól Mágikus állatok iskolája (magyarul beszélő), 18 órától Apák gyöngye (magyarul beszélő), 18.15-től Venom – Az utolsó menet (román feliratos), 20.15-től A szerelem ideje (román feliratos) és The Apprentice – A Trump-sztori (román feliratos); csütörtökön: 16.15-től Farkasbőrben – Vár a falka! (magyarul beszélő), 16.15-től Mágikus állatok iskolája (románul beszélő), 18 órától Elvonulás Vama Veché-re (román komédia), 18.15-től Kálmán-nap (magyar film­dráma), 20 órától Velünk véget ér (magyarul beszélő) és Ve­nom – Az utolsó menet (magyarul beszélő).

Hitvilág

A REFORMÁCIÓ ÜNNEPE. Sepsiszentgyörgy protestáns templomaiban a reformációt ünneplik naponta 18 órától a következőképpen: ma az evangélikus-lutheránus templomban igét hirdet Incze Zsolt György református lelkipásztor; kedden a református vártemplomban igét hirdet Péterfi Ágnes unitárius lelkész; szerdán az unitárius templomban igét hirdet Hegyi István református lelkipásztor; csütörtökön a belvárosi református templomban ünnepi istentisztelet és ökumenikus úrvacsoraosztás – igét hirdet Dénes Előd református lelkipásztor, úrvacsorai beszédet mond Zelenák József evangélikus lelkipásztor: „Isten a mi oltalmunk és erősségünk.” (Zsolt. 40.2)

Rádió

A MÁRIA RÁDIÓ sepsiszentgyörgyi stúdiójának mai élő adásai: 17 órától imaszándékok fogadása, 17.15-től Örvendetes rózsafüzér, 18 órától szentmise Máramarosszigetről, 18.50-től A hét plébániája, 19.40-től Zsolozsma – Esti dicséret. Honlap: mariaradio.ro.

Képernyő

RTV1. Ma 15 órától: Heti Krónika – a legfontosabb hírek háttérrovata. ♦ 55 éves a Magyar adás – a volt munkatársakat bemutató rovat soron következő részében a 2014-ben elhunyt Labancz Frida szerkesztővel 1994-ben készült beszélgetést közvetítik. ♦ Szembeszéd (13. rész): A föld rabjai. Borbély András és Székely Örs azt feszegeti, hogy bár a mai fejlődési ideológiák a paraszti életformát meghaladott örökségnek tekintik, napjaink válságai arra irányították rá a figyelmet, hogy megfontolandó olyan alternatívák keresése, amelyek az ember munkához, természethez, fejlődéshez való viszonyát gondolják újra a földért zajló kortárs politikai küzdelmek közepette. ♦ Az idei Egyfeszt Gyergyó-medencei összművészeti fesztivál egyik programpontjaként Mindennapi életünk része: a medve címmel Dezső László természetfotós tartott előadást, aki igazán közelről ismeri a medvéket, hiszen több éve rendszeresen kapja lencsevégre őket, sőt, személyes kapcsolatot ápol egyes példányokkal.

34. Népzene- és Néptánctalálkozó

A Háromszék Táncszínház és a Lajtha László Alapítvány november 8–9-én szervezi meg Sepsiszentgyörgyön a 34. Népzene- és Néptánctalálkozót a Tamási Áron Színházban és a Sepsi Arénában. Az esemény díszvendége idén a Magyar Nemzeti Táncegyüttes, amely két előadással lesz jelen. Fellép Paár Julcsi, Tímár Sára és zenekara, nagykoncertet ad a Heveder banda és meghívottjai: Papp István „Gázsa”, Balogh Kálmán, Eötvös Rémusz, ifj. Fodor Sándor „Neti Sanyika” és zenekara.

Belépési díjak: a Magyar Nemzeti Táncegyüttes november 8-i Élő Tánc-Archívum Kalotaszeg/Szatmár című előadására 50 lej a belépő, ez az esti táncházba való belépést is biztosítja; a táncházba a belépés külön 20 lej. A teljes szombati program – amely az esti táncházat is tartalmazza – felnőtteknek 60 lej, gyermekeknek, diákoknak és nyugdíjasoknak 30 lej. Jegyvásárlás a helyszínen, illetve a központi jegyirodában hétfőtől szerdáig 8–16, csütörtökön 8–17 és pénteken 8–15 óráig.

Szűrővizsgálat

Az illyefalvi Pető Fejlesztő- és Képző Központban november 4-én ingyenes szűrővizsgálatra kerül sor központi idegrendszeri károsodással élő csecsemők, gyermekek és felnőttek számára. A rendelésen várnak minden olyan gyereket, akinél szülés előtt, közben vagy utána oxigénhiányos állapot lépett fel, agyvérzést kapott vagy nyílt gerinccel született, és ennek következtében mozgáskárosodás alakult ki. Továbbá olyan gyerekeket és felnőtteket is várnak, akiknek stroke, koponyasérülés miatt van mozgáskárosodásuk. Azok a felnőttek is jelentkezhetnek a vizsgálatra, akik Parkinson-kórban és sclerosis multiplexben szenvednek. A vizsgálat lényege, hogy felmérjék a jelentkezők állapotát, és döntés szülessen arról, hogy a konduktív pedagógia módszerével fejleszthetők-e. A rendelés eredménye után a konduktorok csoportokat alakítanak ki, és a kiválasztott betegek háromhetes fejlesztő programon vehetnek részt Illyefalván november 4. és 22. között. Előzetes jelentkezés szükséges a 0724 266 020-as telefonon.

Röviden

LOMTALANÍTÁS. A Tega Rt. vidéki lomtalanítási ak­ciója során régi bútorokat, gumiabroncsokat, elektronikai hulladékot, ruhaneműt szállítanak el ma Bereckben, kedden Ojtozban és Kézdimartonoson, szerdán Lemhényben, csütörtökön Kézdialmáson és Csomortánban. Honlap: tega.ro.

Ügyelet

GYÓGYSZERTÁR. Sepsi­szentgyörgyön ma 20 és 6 óra között a Sajtó utcai Transfarm gyógyszertár (telefon: 0267 315 136) teljesít éjszakai szolgálatot. Kézdivásárhelyen ma a Gábor Áron utcai Dr. Max (0752 168 734) gyógyszertár a szolgálatos.

FOGÁSZAT. Sepsiszentgyörgyön egész héten 9–12 óráig a Sport utca 3. szám, 1/I/1. alatti Oral Care rendelőben fogadják a sürgősségi eseteket (0267 708 465).