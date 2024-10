Az Európa-kupában gyengélkedő Sepsi-SIC továbbra is pozitív mérleggel rendelkezik a román bajnokságban, miután tegnap 68–50 arányban diadalmaskodott az Aradi FCC otthonában a női kosárlabda Nemzeti Liga 3. fordulójában. A zöld-fehérek szerdán a görög AEO Proteas Voulas vendégjátékára készülnek, majd a válogatott-szünet után november 16-án az Agronómia Bukarest érkezik Sepsiszentgyörgyre.

Gyengén kezdtek a csapatok, hiszen bő három percen át csak a büntetőből született kosár, majd a 4. perc elején Panait volt eredményes mezőnyből (3–4). A folytatásban kosárra kosárral válaszoltak az együttesek (7–7), ám Mérész irányításával a jobban célzó zöld-fehérek lassan leszakadtak vendéglátóikról és ötpontos előnnyel zárták a játékrészt (14–19). A második negyedben parádézott a Sepsi-SIC, amely Johnson, Ghiță kosarainak és Armanu tripláinak köszönhetően kétszer is vezetett tíz ponttal, a nehéz és kétszeri hosszabbítást követően elvesztett belgrádi kiszállás után a frissnek tűnő háromszéki lányok pedig plusz tizenhéttel a tarsolyukban vonultak szünetre (27–44).

A térfélcsere után kiegyensúlyozottabbá és kapkodósabbá vált a küzdelem, a Sepsi-SIC hússzal is vezetett egy adott pillanatban (29–49), a harmadik negyed pedig 37–55-nél ért véget. Az utolsó tíz percet az Arad és Podar kezdte jobban, de Zoran Mikes lányainak mindenre volt válaszuk. A véghajrához közeledve ismét 20 pontos előnyre tettek szert a szentgyörgyi lányok (46–66), majd az ifjúsági játékosok is szerephez jutottak, a háromszéki együttes pedig a Bukaresti Rapid és Târgoviște után az Aradi FCC ellen is győzött (50–68). A mezőny legjobbját a háromszékiek adták, mi­után Johnson dupla-duplával, azaz 20 ponttal és 17 lepattanóval zárta a mérkőzést.

Női kosárlabda, Nemzeti Liga, 3. forduló: Aradi FCC–Sepsi-SIC 50–68 (14–19, 13–25, 10–11, 13–13).

Arad, Victoria Sportterem. Mintegy 600 néző. Vezette: Sorin Drugău, Vlad Potra, Szőcs Janka. Arad: Panait 9/3, Jovančević 6, Podar 10/3, Mititelu 7/3, Animam 16–Neagu, Cucu, Valea 2, Citor, Doba. Edző: Miroslav Popov. Sepsi-SIC: Gereben 5, Popescu 7/3, Robinson 7, Mérész 12/3, Johnson 20–Mikes, Armanu 9/9, Cătinean 4, Belegante, Ghiță 4, Nemes. Edző: Zoran Mikes. (t)