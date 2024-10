Hat osztály a Székely Mikó Kollégium bentlakásának épületébe költözik, hat osztály a Gödri Ferenc Általános Iskolában kezd jövő hétfőn, kettő a Puskás Tivadar Szakközépiskola Gyár utcai műhelyeinek épületében rendezkedik be, egy osztály diákjai a Gulliver Napközi Otthonhoz tartozó egykori Kiss Árpád Általános Iskolában fognak tanulni. Lapunk megkeresésére Lazar Raimond-Adrian, a Váradi-iskola igazgatója elmondta, három lehetséges változat közül döntöttek: szervezzék meg a délutáni oktatást, térjenek át az online tanításra, illetve költöztessék az érintett osztályokat a város különböző iskoláinak üres termeibe. A polgármesteri hivatal segítségével beazonosítottak megfelelő felületeket, és a vezetőtanács döntése alapján megoldják, hogy minden diák délelőtt járhasson iskolába, a kijelölt helyszínekkel ellenben nem minden szülő volt elégedett – mondta Lazar Raimond-Adrian.

A költözés csak elemi osztályokat érint, ahol nincs tantermi bútorzat, oda viszik magukkal. Költöztetik az okostáblákat is, ezek ellenben nem lesznek még felszerelve az első naptól, de egy hét alatt ezt is megoldják – mondta az igazgató. A Csíki negyedi Gödri-iskolába reggelente autóbusszal viszik a gyermekeket a Váradi-iskola közelében lévő megállóból, a déli programot még nem szögezték le, ez egy kicsit bonyolultabb, mert nem egyszerre végeznek az osztályok. Az elosztásnál figyelembe vették, hogy az angol-, a testnevelés- és a vallásórák tanárai egy helyszínen több osztályban tanítsanak, ahol pedig van délutáni oktatás is, ott a tanítóknak könnyű legyen az átjárás egyik osztályból a másikba, ugyanis törvény szerint a saját osztályában senki nem tarthat délutáni órákat.

A következő tizennyolc hónapban az 1970-ben emelt régi épület minden szárnyát felújítják, elsőként a Benedek Elek utcával párhuzamos, a Stadion utca felől a főbejáratig tartó épületrészben kezdik meg a munkálatokat, innen kellett kiköltöztetni a szóban forgó tizenöt osztályt, a tanárit és a teljes adminisztrációt. A jelenlegi megmozdulás az iskola ezerszáz diákjából több mint háromszázat érint, rajtuk kívül ebben az épületben még ötszázan tanulnak, amikor a felújítással odaérnek, nekik is költözniük kell. A 2002-ben át­adott Stadion utcai új épületben is lesznek később munkálatok, ott energiatakarékossági módosításokat terveznek.

Másfél évig építőteleppé válik tehát a Váradi-iskola régi épülete, de mivel jól elkülöníthetőek az épületrészek, az igazgató abban bízik, hogy amíg az egyik felében dolgoznak, a másikban zavartalanul taníthatnak. Gyakorlatilag a pincétől a tetőzetig mindent kicserélnek, ez érinti a nyílászárókat, a fűtés- és villanyhálózatot, a mosdókat, lefolyókat, szigetelnek, energiatakarékos világítótesteket szerelnek fel.

Az említett épületrész kiürítése megkezdődött, az iskola hamarosan átadja a terepet a munkálatokat végző Conico cégnek, az elköltözött osztályok tanév végéig ott maradnak, ahol jövő hétfőn kezdenek.