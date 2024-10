Az alakuló ülésen a 17 megválasztott önkormányzati képviselőből 15 volt jelen, a Szociáldemokrata Párt (PSD) listáján megválasztott Nicolae Enea, illetve az RMDSZ tanácsosi listájáról visszalépő Gyerő József polgármester helyére lépő Antal Ákos hiányzott. Ők a soron következő tanács­ülésen teszik le az esküt, ezen az ülésen választják meg a képviselő-testület szakbizottságait és az alpolgármestert.

Az új városatyák és a harmadik mandátumát kezdő polgármester beiktatása a törvény által előírt ügyrend szerint zajlott. 15 képviselő (10 RMDSZ-es, 2 szociáldemokrata, 2 liberális és 1 a Magyar Polgári Erő színeiben megválasztott), illetve Gyerő József polgármester tette le az esküt.

Ráduly István prefektus köszöntötte a választottakat, beszédében kiemelte: attól függetlenül, hogy milyen politikai színekben jutottak mandátumhoz a helyi önkormányzat képviselői, mindig az legyen a szemük előtt, hogy az őket tisztségbe emelő választópolgárok érdekében és a település fejlesztéséért dolgozzanak.

Gyerő József régi-új polgármester az első városvezető, aki a ’89-es rendszerváltás óta egymás után háromszor nyerte el a választópolgárok bizalmát Kovásznán. Az elöljáró beszédében megköszönte Ioan Marcel Bocan, Domaházi János, Ferencz Botond, Constantin Holoșpin és Vasile Neagovici leköszönő tanácstagoknak, illetve a polgármesteri hivatal munkatársainak az elmúlt négy évben végzett munkájukat, s az együttműködést, amely által sok városfejlesztési terv került elfogadásra és valósult meg nyertes pályázatok révén, ugyanakkor sok sikert kívánt az új tanácstagoknak. Mint mondta, továbbra is azért dolgozik, hogy „mindenki érezze jól magát Kovásznán, s legyen jó élni, gyermeket nevelni ebben a városban”. Hozzátette: az elkövetkező négy évben is komoly munka vár az önkormányzatra, nem is kevés, hiszen az elmúlt önkormányzati ciklusban előkészített terveket a most kezdődő mandátum végéig sikerre kell vinni. Ehhez pedig a tanácstagok együttműködésére van szükség.

Az új testület tagjainak a polgármester egyik munkatársa átadott egy lajstromot, amelyen hosszan fel vannak sorolva a megnyert pályázatok, a folyamatban levő munkálatok és az előkészített tervek. „A kimutatáson külön tüntettük fel az elnyert összegeket, illetve a szükséges önrészt. Úgy kell végeznünk a dolgunkat, hogy ezt az önrészt valahogy előteremtsük, hogyha másként nem lehet, akkor akár kölcsönt kell felvennünk” – mondta a polgármester.

Molnár János, az RMDSZ frakcióvezetője rámutatott: az elmúlt négy évben volt kollégáikkal jól együtt tudtak működni, a köz érdekét tették mindenek elé, teljesen függetlenül attól, hogy milyen politikai színekben gondolkodtak. „Úgy érzem, jó munkát végeztünk. Hasonlóképpen képzelem el a következő négy évet is, amikor valóban szükség lesz összefogásra, hogy meg lehessen valósítani mindazt, amit célként tűztünk ki.” A városatya külön megköszönte volt kollegája, Domaházi János munkáját, aki 1996 óta 7 tanácsosi mandátumot töltött ki az önkormányzatban, ebből ötöt függetlenként, kettőt az RMDSZ színeiben.

Könczei Csaba képviselő is gratulált a polgármesternek és az új képviselő-testületnek, s hangsúlyozta, hogy a város fejlődéséhez továbbra is szükség van a csapatmunkára.

Felicia Muntean liberális képviselő a román pártok nevében szólalt fel, s elmondta: a román pártok képviselői kisebbségben vannak a tanácsban, ennek ellenére jó légkört és gyümölcsöző együttműködést szeretnének a többséggel, hogy a románság is jól érezze magát a városban.