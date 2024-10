Kultúrotthon-avató és névadó ünnepély Kálnokon

Mondhatnánk, hogy Dani bá képében érkezett haza Kálnokra Hosszú Zoltán. Nem feledkeztünk meg itthon a település jeles szülöttéről az évek során sem, de régi óhaj teljesült most október 26-án: felnőtt- és gyereksereg népesítette be zsúfolásig Kálnok új köntösbe öltözött kultúrotthonát, melynek homlokfalán mindenki a névadó nevét is böngészhette.

A régiek az idősb Hosszú Ferenc unitárius kántortanítóra emlékeztek, a maiak a Hosszú család néhai Ibolya óvó nénijére, aki a felcseperedők számos nemzedékét készítette fel az iskolakezdésre. A megyeszékhely is igyekezett fenntartani a Nemzeti Színház egykori művészének emlékét, a Tamási Áron Színház tragikus hirtelenséggel elhunyt, kolozsvári gyökerekkel rendelkező művésze, Veress László Dani bá címmel mutatta be Hosszú Zoltán ízében és hangzatában is velejéig székely humoreszkcsokrát, amely hanglemezen is hallható, Hosszú Zoltán fia, Gera Zoltán Kossuth-díjas színművész pedig hivatalosan érkezett egy színi vetélkedő zsűrielnökeként a Tamási Áron Színházba, s több alkalommal is az apai elődöket felkeresni Kálnokon.

Hosszú Zoltán Magyarországon élő oldalági leszármazottai nyomós okok miatt kissé később teszik tiszteletüket a művész nevét viselő művelődési otthonnál – jelentette be a szombat délutáni avatót megnyitó művészi műsor rendezője, Simon András, a külföldi Hosszú-leszármazottakkal kapcsolatot tartó nyugalmazott, kálnoki gyökerekkel rendelkező színművész, akinek a kálnoki lakásán berendezett Hosszú–Gera témájú minikiállítása valóságos „vidéki kuriózum”.

Nevében élő család Kálnokon a Hosszú, a nemrég elhunyt Hosszú Ferenc családjánál három gyerek van, s ebből kettő fiú, Ferenc és Levente. Ők viszik tovább a Hosszú nevet, Ferencnek a fia Zsolt, a Levente fia Levente Alpár.

Nem szabad kifejtenünk azt sem, hogy a szentföldi gyökerekkel rendelkező Sántha Attila költő gondozásában jelent meg Hosszu Zoltán Dani bá’ című kötete Kézdivásárhelyen 2007-ben. „Merthogy sokan népieskedtek Dani bá előtt és után is a székelyekkel, viszont csak keveseknek adatott meg, hogy erőltetettség nélkül tudják visszaadni ezt a csavaros észjárást” – írta bevezetőjében Sántha Attila.

A kultúrotthon felújításáról szólt köszöntőjében Kisgyörgy Sándor sepsikőröspataki polgármester. Jó munkát végzett a felújító szentgyörgyi Ambient cég – hangsúlyozta –, uniós pénzalapokból, önerőből készült el, felújult díszes faragott kapuja, és az épület előterében került alkalmas helyre Kálnok hősi em­lékműve.

A Kálnok számára fontos eseményre a rendező művész amolyan meglepetésként szánta Hosszú Zoltán hangkazettáról elhangzó monológrészletét, melynek folytatásában Nóti Károly Lepsénynél még megvolt... című kabaréját kimondottan helyi szereplők – Éltes Tünde, Sigmond Melinda, Téglás Csilla Ágota, Szabó Szilamér, Éltes Levente, Szigyártó András és Téglás Enikő tanítónő, a súgó – meglepő sikerrel jelenítették meg. Merejében erdélyi műsort láttunk: a Hosszú família helybeli, a bohózat szerzője, Nóti Károly a Szatmár megyei Tasnádon született, a színdarabos táncmulatságban a talpalávalót pedig gyergyóremetei zenészek húzták hajnalig.