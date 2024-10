A józan ész programja

Az elnökválasztáson induló pártelnök videóüzenetében úgy értékelte: amíg a magyar szövetség kormányon volt Bukarestben, sikerült tovább építenie Erdélyt, magyar ügyeket napirendre tűznie, de 2023 tavaszán kiszorították a kormányból, és „vele együtt a józan észt is”. „Azóta azt mondják, hogy stabilitás van, de az emberek csak a káoszt és a kapkodást látják. Azt mondják, nő a gazdaság, de mi csak azt érezzük, hogy nő az infláció és a költségvetési hiány, és nő az állam. A fejünkre nő! És minél nagyobb lesz, annál kevesebb tiszteletet kapunk mi, a polgárok. Az állam nem bízik bennünk. Lenéz, megaláz, büntet, szekál. Úgy viselkedik, mintha mi lennénk érte, és nem ő értünk, és még ő csodálkozik, hogy a polgárok nem bíznak benne. Ennek véget kell vetni!” – hangoztatta Kelemen Hunor.

A józan ész programjában felvázolt intézkedéscsomagban az RMDSZ öt prioritást emelt ki: esélyt és támogatást akar a fiatal családoknak, diákközpontúvá tenné az oktatást, megbecsülné és támogatná az adófizetőket, vállalkozókat, a beteg érdekét helyezné előtérbe az egészségügyben, illetve tiszteletet követel a magyaroknak.

„Mi tiszteletet kérünk minden román állampolgárnak, és tiszteletet kérünk a magyar közösségnek. Az etnikai, nyelvi, vallási és regionális identitás erőforrás. Nem veszély. Ezt mindenkinek meg kell értenie. Ez a nyelvi jogaink erőteljesebb érvényesítését is jelenti, és el kell érnünk oda, hogy a magyar a román mellett hivatalos legyen azokon a vidékeken, ahol számottevő a magyar közösség. És számon kell kérnünk minden egyes intézményen a nyelvi jogok betartását. És végül egy jó tanács a kormánynak: azt a rengeteg erőforrást és energiát, amelyet az állam egyes intézményei és szereplői a közösségünk szimbólumai elleni harcra fordítanak, inkább használják a határon túli románok védelmére és megsegítésére” – részletezte az RMDSZ elnöke.

Szerinte Románia legsúlyosabb problémái a népességfogyás és az elvándorlás. Ezért az RMDSZ adókedvezményekkel bátorítaná a gyermekvállalást, lakástámogatást adna a gyereket nevelő családoknak, megkönnyítené számukra a távmunkát, a rugalmas munkaidő-beosztást és újraindítaná a bölcsődeépítési programot. Az egészségügy reformjában az RMDSZ programja a betegek érdekeit helyezné előtérbe, elektronikus várólistákat vezetne be, támogatná a vidéki családorvosokat és megszüntetné a rezidensvizsgát. Az oktatásban az RMDSZ kétszintű érettségit vezetne be, a jelenlegi 36–40-ről 30-ra csökkentené a heti óraszámot, valamint újragondolt tankönyvekkel és a hibák korrigálásával tenné lehetővé, hogy a magyar diákok „tanuljanak meg tisztességesen” románul.

„Romániában a legalacsonyabb az áfabehajtás hatékonysága: a be nem szedett összeg évente 6 milliárd euró. Ez 600 kilométer autópálya ára évente! A jelenlegi kormány nagyon rossz úton jár, amikor megint azokról akar lehúzni újabb bőrt, akik eddig is fizettek. Az adókat nem kell emelni, hanem be kell gyűjteni. És ezzel együtt végre meg kell szüntetni a kettős mércét. Az állami intézmények is fizessenek késedelmi kamatot, hogyha tartoznak, ne csak a polgárok és a vállalkozások” – figyelmeztetett Kelemen Hunor.

Az RMDSZ államfőjelöltje a küszöbön álló közigazgatási átszervezés veszélyeire is felhívja a figyelmet. „Ennek is csak az lesz a vége, mint eddig mindig: nehezebb ügyintézés és helyi szinten a magyarok etnikai arányának megváltoztatása. Nem hagyjuk, hogy megszüntessék a megyéket, hogy bomlasszák a helyi közösségeket azzal, hogy fejetlenül összevonják a kistelepüléseket” – foglalta össze az RMDSZ álláspontját Kelemen Hunor.

Leszögezte: a romániai magyarok számára most az a fontos, hogy az őszi választások után megmaradjon az erős parlamenti képviseletük. „Azért kell visszakerülnünk a kormányba, hogy A józan ész programját meg tudjuk valósítani” – foglalta össze a választások tétjét az RMDSZ elnöke, aki a magyar emberek támogatását kéri az RMDSZ jelöltjei számára mindkét szavazáson: a november 24-i elnökválasztáson, valamint a december 1-jei parlamenti választáson.