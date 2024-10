Amint korábban Édler András kamaraelnök tájékoztatója alapján közöltük, 5472 mérlegképes vállalkozás került be a topba, alig 28-cal több, mint egy évvel korábban. Több mint kilencven százalékuk mikrovállalkozás, a cégek közel egyharmada egyetlen alkalmazottal sem rendelkezik, és csupán 71 (az összes cég alig egy százaléka) foglalkoztat ötvennél több munkavállalót.

Ami az eredményeket illeti, mind a forgalom, mind a nyereség tekintetében 2022-höz képest csökkent a megye teljesítménye, előbbi 2,4, utóbbi 9,5 százalékkal, egyedül az alkalmazottak száma nőtt közel egy százalékkal. Továbbra is az ipar és a kereskedelem a leghangsúlyosabb szektor, a cégek majdnem hetven százaléka tartozik ide, a szolgáltatásokban közel tizenöt, az építőiparban hat és fél, a mezőgazdaságban öt, a turizmusban közel három, míg a kutatás-fejlesztésben alig két százaléka tevékenykedik. Édler András néhány érdekességet is bemutató elemzésében kitért arra is, hogy miképpen befolyásolja a helyi gazdaságot a nemzetközi konjunktúra.

A gálán köszöntötte a si­keres vállalkozásokat, ugyanakkor néhány induló támogatási programot ismertetett Ioana Petrescu volt pénzügyminiszter, Miklós Zoltán képviselő és Fejér László Ödön szenátor további támogatásáról biztosította a versenyszférát, bemutatót tartott Rancz Zsolt, a Wameleon Design cég vezetője, több vállalkozással kapcsolatos könyv szerzője, illetve az Exim Bank képviselői, majd kiosztották a nyertesek érdemokleveleit.