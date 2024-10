Pontosít a hadsereg

A MAPN honlapján közvitára bocsátott jogszabály szerint a román légteret megsértő robotrepülők (drónok) berepülése esetén a Legfelsőbb Védelmi Tanács (CSAT) által korábban felhatalmazott katonai parancsnok elrendelheti a légi jármű irányításának átvételét, vagy ha ez nem lehetséges, akkor annak megállítását vagy megsemmisítését. A tervezet a pilóta által irányított légi járművekre is kiterjed: legvégső esetben ezekre is tüzet nyithat a hadsereg, ha azok romániai célpontokat támadnak vagy román légtérből támadnak az ország határain kívüli célpontokat, illetve ha támadásra készülnek vagy ha nem engedelmeskednek, agresszív magatartást tanúsítanak. A hatályos törvények szerint a hadsereg csak katonai objektumok védelmében vagy lőtereken – gyakorlatozás céljából – nyithat tüzet. Ugyan a légtérvédelmi járőrözést végző harci repülők adott körülmények között lelőhetik az elfogott, parancsaiknak nem engedelmeskedő, légtérsértő repülőket, de a többlépcsős eljárásra egyszerűen nincs idő, amikor egy „eltévedt” drón behatol a román légtérbe – magyarázta Virgil Bălăceanu tartalékos tábornok az Adevărul portálnak. A MAPN mindeddig a fennálló joghézaggal magyarázta azt, hogy miért nem avatkozik be a román hadsereg, amikor orosz drónok repülnek be a román légtérbe.