Itt voltak a régió legjobb animációs filmesei

Sikerrel zajlott le a hétvégén a Székelyföldi Animációs Filmfesztivál (Szafi) második kiadása, a programok és az érdeklődők számát tekintve is bővült a rendezvény. Minden bemutatott filmnek jelen volt valamelyik alkotója, tehát nagyon sok közönségtalálkozó, de képzőművészeti kiállítás és egy fontos kerekasztal-megbeszélés is része volt a műsornak – értékelte lapunknak Pál Vendel, a fesztivál ötletgazdája és művészeti vezetője.

A számokat tekintve is nagyot fejlődött ez a több sepsiszentgyörgyi intézmény együttműködésében megvalósuló rendezvény – összegzett Pál Vendel, hisz a tavalyi nyolc meghívottjuk után idén huszonhárom neves szakembert láttak vendégül, és Muhi András, a magyar filmművészek szövetségének elnöke volt a rendezvény védnöke. A közönség érdeklődése is nagyobb volt, a tavalyi hétszáz után idén ezer fő fölött volt a nézők száma. A sajtóvisszhang szintén erősebb volt, ami elsősorban annak tulajdonítható, hogy idén először román nyelvű filmek is szerepeltek a programban. Főként román részről több televízió és újság tudósított a rendezvényről, a Cinemagia filmes szakportál tudósítója végig jelen volt.

Az újdonságok között számolt be Pál Vendel arról is, hogy sikerült elindítaniuk a Szafi.ro honlapot, így nemcsak a közösségi oldalakon hirdették az eseményeket, hanem egy kimondottan erre a célra készült felületen is. Mint mondta, jó ötletnek bizonyult, hogy csak olyan filmeket mutassanak be, amelynek valamelyik alkotója jelen tud lenni a rendezvényen, több Oscar-díjra jelölttel és Velence-díjas alkotóval is találkozhattak az érdeklődők.

Baumgartner Zsolt és Pál Vendel

A Bukarestből érkező Radu Nicolae rendezőnek egy hosszú és egy rövidfilmjét vetítették a fesztiválon, Valentin Urziceanu forgatókönyvíró és animációs filmrendező ugyancsak egy egész estés animációs filmet hozott. Az Anima Filmstúdió igazgatónője, Elena Covaliu rengeteg látványos tárgyat – filmeket, plakátokat, fényképeket, lámpákat – mutatott be az általa képviselt stúdió kelléktárából, melyek még két hétig megtekinthetőek az Olt utcai Árkosi Kulturális Központban.

A magyar meghívottak közül elsőként a Kojot filmek gyártásvezetője és rendezője, Baumgartner Zsolt jelenlétéről számolt be a fesztivál vezetője, majd a teljesség igénye nélkül folytatta a további illusztris vendégek sorát. Erdélyt a Partiumi Keresztény Egyetem képzőművészeti szakának tanszékvezetője, Balázs Zoltán képviselte, aki az egyetemi hallgatók animációit hozta el. Itt volt Felméri Cecília, aki jelenleg Erdély legsikeresebb filmrendezőjének számít több mint harminc díjjal, de Fazakas Szabolcs is, aki premier előtti bemutatásra bocsátotta A csontbáró című legújabb alkotását. Bemutatták az Opinci című animációs filmet is, melynek rendezője, Bogdan Mureşanu idén Fipresci-díjat nyert Velencében. A fesztivál fő filmje Csáki László Kék pelikán című alkotása volt, melyet kétszer is levetítettek. Helyi szinten Ferencz Boglárka volt a fő meghívott, aki egyetemi munkáiból mutatott be néhányat.

A fesztivál közönsége

Online bejelentkezések is voltak, melyek során elismert szakemberek VFX (vizuális effektusok) filmtrükköket mutattak be az érdeklődőknek, mely fontos része az animációnak. Több ismert animációs film rendezője, Cristinel Bostan Hollywoodból jelentkezett be, Magyarországot pedig ugyanebben a műfajban Klingl Béla képviselte, aki idén csak online tudott részt venni a rendezvényen.

A képzőművészeti kiállítás Péterffy Zsófia Happy people című, 800 rajzból álló sorozatának fontosabb darabjait mutatta be a sepsiszentgyörgyi közönségnek.

A kerekasztal-beszélgetésen a rendezvényen részt vevő producerek találkoztak egymással, akik végkövetkeztetésként megfogalmazták: az amerikai technikákat is ajánlatos megtanulni Európában, de ezeket a mi hagyományainkhoz, művészetfelfogásunkhoz és több száz éves történeteink elbeszélésmódjához kell adaptálni. Hisz a mai amerikai és keleti (Japán, Dél-Kóreai) animációs dömpingben a gyermekek alig ismerik rajzos hagyományainkat.