Zsold Béla volt uzoni, huszonkét éve bukaresti lelkipásztor ismertette, hogy a 209 éves múltra visszatekintő gyülekezet negyedik templomáról van szó, a korábbit 1959-ben a kommunista hatalom lebontatta. A jelenlegit 1974-ben szentelték fel. Az ötven év alatt kevesebb mint 200 gyereket kereszteltek és közel 1500 gyülekezeti tagot temettek. A szomorú statisztikán túl, a zászlóavatással élni akarásukat kívánják jelezni. A bejáratnál elhelyezett emléktáblát Miklósi Mátyás Csaba, a Brassói Református Egyházmegye esperese és Kósa András László, a bukaresti Liszt Intézet igazgatója leplezte le.

Az ünnepi istentiszteleten igét olvasott Bíró Tivadar szőlőskerti református lelkész, igét hirdetett Miklósi Mátyás Csaba esperes. Ő áldotta meg a gyülekezetet és szentelte meg a zászlót is.

A címert és zászlót Szekeres Attila István mutatta be. Mint mondta, a címerben a főnixmadár arra utal, hogy az egyházközség többször is újjáéledt, négyszer is templomot épített. A koronából növekvő kéz szívet emel az ég, Isten felé. Ez Kálvin János heraldikai megjelenítése, utal arra, hogy a reformátor nevét viselő egyházközség jelképe. A pajzs körüli jelmondat is ehhez igazodik: Szívemet hozzád emelem. A címer egyéniesíti az egyházközséget, a zászló, amely szent szimbólum, a gyülekezet összetartozását hivatott jelképezni, tette hozzá a címeres zászló tervezője.

Az alkalomhoz igazodva előző nap a Koós Ferenc Kör rendezvényeként Szekeres Attila István a református egyházi címerekről tartott előadást a Calvineum tanácstermében.