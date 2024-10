Nem csak menedék a hajléktalanszálló

A hideg időszak közeledtével általában jobban ráirányul a figyelem a hajléktalanszállóra, melyet immár 11 éve a Máltai Szeretetszolgálat megyeszékhelyi szervezete működtet. „Sepsiszentgyörgy kis város, ahol a hajléktalanok ismerik egymást, a szállón pedig ebből kifolyólag is családias, baráti a hangulat” – fogalmazott Székely Róbert, kiemelve: a segítő szándék jellemzi a hajléktalanellátást. Szeretnék ezt megértetni a rászorulókkal, de a városlakókkal is, hogy tudják, amennyiben hajléktalan embert látnak az utcán, bátran küldhetik hozzájuk. „Ott jó helyen vannak” – nyomatékosította, és példaként elmondta: az éjszakai szálló biztonságot nyújt, lehet pihenni, aludni és tisztálkodni, biztosított a napi három étkezés – a téli időszakban arra törekszenek, hogy meleg vacsorával várják a betérőket –, a mosás, valamint a csomagmegőrzés.

A nappali foglalkoztatóban mindig akad tevékenység, amelybe a bejárók bekapcsolódhatnak, a kollégák pedig egyénre szabottan segítenek az ügyintézésben, hogy aki jogosult, megkapja a neki járó javadalmazást, nyugdíjat vagy betegnyugdíjat, de közbenjárnak az egészségügyi problémák megoldásában is. A függőségekben szenvedők számára támogatócsoportot indítottak, pszichológus, mentálhigiénés szakember mellett a történelmi magyar egyházak és az ortodox egyház lelkészei is bejárnak beszélgetésekre. „Az emberekben az fogalmazódik meg, hogy ha bemész a hajléktalanszállóra, ott lopnak, megvernek, holott ez messzemenően nem így van. Ezeket a tévhiteket szeretnénk eloszlatni, megértetni a városlakókkal, akárcsak azt, hogy nem minden hajléktalan alkoholista, de ha mégis az lenne, mi akkor is tudunk segíteni” – szögezte le Székely Róbert.

A sepsiszentgyörgyi éjszakai menedékhelyre naponta 25–30 rászoruló jár be, az elmúlt 11 évben 288-an fordultak meg a létesítményben, közülük 71 volt hajléktalan. Az ott dolgozók azon munkálkodnak, hogy mindannyian megérezzék, bátran lehetnek nyitottak, őszinték, mert meghallgatják őket, ha problémáikat elmondják, akkor segítenek, megoldást keresnek azokra. „Ha nem érzik jól magukat, félnek, akkor megnyílni sem tudnak és nem tudnak kimozdulni a hajléktalanság állapotából sem. Arra törekszünk, hogy olyan körülményeket teremtsünk, ahol nyugodtan, biztonságban lehet beszélgetni az emberekkel” – fejtette ki az intézményvezető. Éppen ezért továbbra is szigorúan tilos ittas állapotban belépni a szállóra, hogy ily módon se fenyegesse senki a többiek biztonságérzetét, hogy megőrizzék a jó hangulatot. Az a cél, hogy minél több rászorulónak segíthessenek, hogy „minél több embernek az életét megváltoztassuk” – összegzett Székely Róbert.

Fontosnak tartja ugyanakkor, hogy a lakosság is támogassa a Máltai Szeretetszolgálat munkáját, keressék bizalommal munkatársaikat, vegyék ki részüket ebből a közösségi munkából, irányítsák hozzájuk a rászorulókat.