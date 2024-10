Hiánypótló műhelymunka

A sepsiszentgyörgyi civil szervezet a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával szervezte meg a Kreatív Képkockák műhelyt. A résztvevő fiatalok bepillantást nyerhettek a stop motion animációkészítés világába, a tanultak tehetségük, kreativitásuk kibontakozását szolgálták. Minderre négy műhelymunka, valamint egy kétnapos alkotótábor teremtett alkalmat, melyek során a fiatalok egyebek mellett betekintést nyerhettek a forgatókönyvírás folyamatába, a fotózással való ismerkedésnél a stop motion-technika és a hagyományos fotózás közötti párhuzamok is előtérbe kerültek. A videóvágás szintén része volt a programnak, így az előzőleg elkészített fotósorozatokat a résztvevők összefüggő történetté szerkeszthették.

A műhelymunkát záró táborban végezetül egy saját készítésű stop motion-kisfilm is elkészült, melyhez a fiatalok maguk írták a forgatókönyvet, közösen fotóztak és a videóvágás is együttműködésben valósult meg. A Turul Iroda beszámolója szerint a kisfilmet hamarosan szélesebb körben is bemutatják. (dvk)