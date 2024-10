Szombattól lehet korcsolyázni

A bejegyzés szerint az előző teleken megszokott időpontokban várják a korcsolyázókat: péntekenként 19–21 óra között, szombaton és vasárnap pedig 11–13 és 19–21 óra között. Újdonság, hogy idén már a Standard, Prémium és ReKreativ bérletekkel is be lehet lépni. Bérlet nélkül egy teljes árú felnőtt belépő 21 lej, a korhatáros belépő 15 lej (a kedvezményre való jogosultságot igazolni kell), de ezek a Sepsi kártyával megfeleződnek, a nagycsaládos kártyával pedig 75 százalékkal kevesebbet kell fizetni. Akinek nincs saját korcsolyája, két órára 15 lejért bérelhet, és ugyanennyibe kerül a fenés is. A jégpályát magáncélokra is ki lehet bérelni, ennek ára óránként 300 lej. (demeter)