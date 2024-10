Mit értünk ez alatt? Napjainkban nagy divat perelni. Csúnyán nézett rám a doktor, nem szépen beszélt, nem csináltatott azonnal CT-t, stb-stb. Laikus állapítja meg, lesben álló jogtudós lovallja bele a zsíros sikerdíj reményében, és kész is a perecske. Nos, hogy ezt megússza az egészségügy, inkább elvégez fölösleges és drága vizsgálatokat. Ez meg nemcsak pénzkidobás, hanem nemegyszer a beteg kárára is van. Egyrészt nem kis sugáradag egy röntgenfelvétel, hogy a CT-ről ne is beszéljünk. Másrészt elfelejtjük a betegség megállapítása alapelemeit. Így történik meg, hogy egy tapintásra egyértelműen vakbélgyulladást nem azonnal műtenek meg, hanem előtte labor, ultrahang, röntgen, CT, urológiai és nőgyógyászati vizsgálat is történik. Közben eltelik másfél nap és bizony-bizony, a csúnya vakbelecske épp hogy ki nem lyukad. Túltoljuk a dolgot. Mert védekezünk. Nem jó. De mégis jobb, mint ha úgy küldik haza a beteget, hogy otthon történik meg a baj. Nehéz szakma ez.

Más. Sokszor hosszú a várólista. Megyünk maszekba! Drága, de gyors. Ez is részben igaz. Mert divat is lett a maszekozás. Már le is nézik azt, aki az állami ellátást választja. Állam bácsi is erre tolja a dolgokat. Épülnek az újgazdagék szép magánintézményei, és lehet, hogy már holnaptól a befizetett tb-járulékot ott is el lehet majd költeni. Ügyes – szokták mondani pestiesen.

Ismét más. Az internet, az istenadta és ebadta is egyben. Mert Dr. Google már otthon megmondja a bajt! Ebből meg az sül ki, hogy lassan a fiataljaink és középkorú embertársaink elfelejtenek panaszkodni. Bejönnek a rendelőbe és közlik, hogy: bronchitiszem van, kérek rá antibiotikumot. Ha kérdem, hogy mi a panasza, sokan értetlenül néznek. Ilyenkor sorra kell venni: fáj a torka?, köhög?, lázas? Aztán ha még meg is vizsgálnánk az illetőt, nagy a csodálkozás, hisz Dr. Google világosan megállapította a bajt. Mások meg szinte sokkos állapotban jönnek, mert súlyos cukorbetegséget, áttétes rákbetegséget állapítottak meg magukon „Gugli kolléga” segítségével. Nem kis munka kigyógyítani őket a képzelt bajból.

Szóval, szépek vagyunk, legyünk betegek vagy doktorok. De hát ez is korunk egyik kórsága. Amin remélhetőleg túl leszünk. Csak maradjunk meg közben érző és együtt érző embernek.

Fotó: Pixabay.com