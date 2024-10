M STUDIO. A sepsiszentgyörgyi mozgásszínház novemberi előadásai a Háromszék Táncstúdióban: 10-én, vasárnap 19 órától Echoes of Here (koreográfus: Ermira Goro, időtartam: 45 perc szünet nélkül); 20-án, szerdán 19 órától Six out of Seven (koreográfus: Eoin Mac Donncha, időtartam: 75 perc szünet nélkül); 25-én, hétfőn 19 órától A lecke (rendező-koreográfus: Arcadie Rusu, időtartam: 60 perc szünet nélkül).

TAMÁSI ÁRON SZÍNHÁZ. A sepsiszentgyörgyi színház novemberi játékrendje: 10-én, vasárnap 19 órától, 11-én, hétfőn 19 órától, 25-én, hétfőn 19 órától és 26-án, kedden 19 órától a kamarateremben Bertolt Brecht: Kurázsi és gyerekei (rendező: Hegymegi Máté, korhatár: 14 éven felülieknek, időtartam: 3 óra egy szünettel); 20-án, szerdán 19 órától, 21-én, csütörtökön 19 órától és 23-án, szombaton 19 órától a nagyteremben (színpadra épített nézőtérrel) W. Shakespeare: A vihar (rendező: Bodó Viktor, korhatár: 16 éven felülieknek, időtartam: 1 óra 50 perc szünet nélkül).

VENDÉGELŐADÁSOK. Sepsiszentgyörgyön a Cimborák Bábszínház stúdiótermében 12-én, kedden 12 és 18 órától Oh, John – a Váróterem Projekt vendégelőadása (írta és rendezte: Rácz Endre); 18-án, hétfőn 19 órától a Háromszék Táncstúdió­ban Treatise – a Krakkói Táncszínház előadása (rendező: Milan Tomášik, időtartam: 60 perc szünet nélkül).

JEGYEK a sepsiszentgyörgyi előadásokra a központi jegyirodában, illetve a biletmaster.ro honlapon válthatóak. A jegyiroda nyitvatartási programja: hétfőtől csütörtökig 9–16, pénteken 9–13 óráig. Előadásnapokon a kezdési időpont előtt egy órával nyit a pénztár. Telefon: 0267 312 104, 0728 083 336.

Interaktív előadás az iskolai zaklatásról

A Mathias Corvinus Collegium (MCC) meghívására november 6-án 18 órától Frigy Szabolcs István egyetemi oktató, iskolai tanácsadó interaktív előadásra várja a kézdivásárhelyi és környékbeli érdeklődőket a Kanta Szakképző Központba (Kanta utca 10. szám). Az eseményen az iskolai zaklatás jelenségéről lesz szó, különös tekintettel annak közösségi dimenziójára. A zaklatás soha nem elszigetelt jelenség, hanem mindig egy közösség diszfunkciójának a tünete. A megelőzésében és kezelésében is fontos szerepe van az iskolának, a szülőknek és tanároknak. Az internet kiterjeszti a zaklatás lehetőségeit, egy olyan teret hozva létre, ahol a kollektív emlékezet megnehezíti, hogy a közösség továbblépjen. Az előadás együtt gondolkodásra hívja az érdeklődőket, lehetőséget teremt, hogy megismerjék és megértsék a zaklatásokat és tüneteit. Részvételi szándékot a az MCC weboldalán (mcc.ro) található űrlap kitöltésével kell jelezni.

Beszélgetés a hasznos tudásról

A Mathias Corvinus Collegium (MCC) eseményeként a sepsiszentgyörgyi Fidelitas Hotelben november 4-én, hétfőn 18 órától arra a kérdésre keresik a választ, hogy mire tanítsuk gyermekeinket. Egyre gyakrabban fogalmazódik meg a kérdés oktatókban, szülőkben az óvodától az egyetemi szintig: mi jelenti ma a hasznos tudást a gyerekek, fiatalok, fiatal felnőttek számára? Benedek Dezső nyelvész, antropológus ösztöndíjat alapított, és évek óta jutalmazza legjobb diákjait felejthetetlen kulturális élményeket nyújtó ázsiai tanulmányúttal. Tizennyolc nyelven beszél, három országban lakik felváltva, diákok százait inspirálja. Pályafutása során kiemelten foglalkozott a lelki egészség támogatásával, stresszkezeléssel, önismerettel, valamint érzelmi és mentális jóléttel. A világjárt antropológussal Kondor Ágota tanár, mentálhigiénés szakember és tanácsadó beszélget. Részvételi szándékot az MCC weboldalán (mcc.ro) található űrlap kitöltésével kell jelezni.

Mozi

MŰVÉSZ MOZI. A sepsiszentgyörgyi mozi mai műsora: 16.15-től Farkasbőrben – Vár a falka! (magyarul beszélő), 16.15-től Mágikus állatok iskolája (románul beszélő), 18 órától Elvonulás Vama Vechére (román komédia), 18.15-től Kálmán-nap (magyar filmdráma), 20 órától Velünk véget ér (magyarul beszélő) és Venom – Az utolsó menet (magyarul be­szélő).

Hitvilág

A REFORMÁCIÓ ÜNNEPE. Sepsiszentgyörgyön ma 18 órától a belvárosi református templomban ünnepi istentisztelet és ökumenikus úrvacsoraosztás – igét hirdet Dénes Előd református lelkipásztor, úrvacsorai beszédet mond Zelenák József evangélikus lelkipásztor – „Isten a mi oltalmunk és erősségünk.” (Zsolt. 40.2)

GYÁSZMISE. Mindenszentek napján, november 1-jén 15 órakor a sepsiszentgyörgyi közös temetőben a világháborús hősök emlékművénél szertartást végez Takács Dezső, a Szent Gellért-templom plébánosa. Pénteken 16 órakor megemlékező gyászmisét végeznek Sepsiszentgyörgyön a katolikus temetőben eltemetett elhunytak lelki üdvéért.

ÁHÍTAT. November 1-jén, pénteken 18 órától halottak napi áhítatot tartanak a sepsiszentgyörgyi unitárius templomban.

ÚJ GYÜLEKEZETI KÖZPONT ÁTADÁSA. November 3-án, vasárnap 14 órakor hálaadó istentiszteletet tartanak a szotyori református templomban, azt követően pedig sor kerül az egyházközség új gyülekezeti központjának ünnepélyes avatására. Igét hirdet ft. Kató Béla, az Erdélyi Református Egyházkerület püspöke, fellép az Ambitus Kamarakórus.

TERÁPIA. A Bonus Pastor Alapítvány november 18–29. között 12 napos terápiás programot szervez a Maros megyei Magyarózdon szenvedélybeteg férfiak és nők, valamint hozzátartozók részére. Jelentkezési határ­idő: november 11. Sepsiszentgyörgyiek és környékbeliek Kozma Ferencnél (0757 489 778), kézdivásárhelyiek és környékbeliek Gergely Dóránál (0745 202 042) érdeklődhetnek és jelentkezhetnek.

Szűrővizsgálat

Az illyefalvi Pető Fejlesztő- és Képző Központban november 4-én ingyenes szűrővizsgálatra kerül sor központi idegrendszeri károsodással élő csecsemők, gyermekek és felnőttek számára. A rendelésen várnak minden olyan gyereket, akinél szülés előtt, közben vagy utána oxigénhiányos állapot lépett fel, agyvérzést kapott vagy nyílt gerinccel született, és ennek következtében mozgáskárosodás alakult ki. Továbbá olyan gyerekeket és felnőtteket is várnak, akiknek stroke, koponyasérülés miatt van mozgáskárosodásuk. Azok a felnőttek is jelentkezhetnek a vizsgálatra, akik Parkinson-kórban és sclerosis multiplexben szenvednek. A vizsgálat lényege, hogy felmérjék a jelentkezők állapotát, és döntés szülessen arról, hogy a konduktív pedagógia módszerével fejleszthetők-e. A rendelés eredménye után a konduktorok csoportokat alakítanak ki, és háromhetes fejlesztő programon vehetnek részt a kiválasztott betegek Illyefalván november 4. és 22. között. Előzetes jelentkezés szükséges a 0724 266 020-as telefonon.

Röviden

LOMTALANÍTÁS. A Tega Rt. vidéki lomtalanítási akciója során régi bútorokat, gumiabroncsokat, elektronikai hulladékot, ruhaneműt szállítanak el ma Kézdialmáson és Csomortánban. Honlap: tega.ro.

Ügyelet

Sepsiszentgyörgyön ma 20 és 6 óra között a Sajtó utcai Transfarm gyógyszertár (telefon: 0267 315 136) teljesít éjszakai szolgálatot. Kézdivásárhelyen ma a Gábor Áron utcai Dr. Max (0752 168 734) gyógyszertár a szolgálatos.