A nap fotója

A reformáció emléknapja alkalmából Történelmünk rovatunkban a 450 éve született Szenczi Molnár Albertet (Szenc, 1574. augusztus 30. – Kolozsvár, 1634. január 17.) idézzük meg. A magyar református lelkész, nyelvtudós, filozófus, zsoltárköltő, egyházi író, műfordító életét nem száraz adatokkal mutatjuk be, hanem egy képzelt interjúval, mely Dicsőség az élő Istennek! címmel jelent meg a Székelyföldi Magyar Újságírók Egyesülete által kiadott Kárpátországi téridő – Nagyjaink Szent Istvántól Kányádi Sándorig című kötetben (Illyefalva, 2022, ötletgazda Galbács Pál, szerkesztette Szekeres Attila). Szerzője Neszméri Tünde felvidéki újságíró, aki a szenci Szenczi Molnár Albert Alapiskola diákja volt. Azt írja az interjúról: „Talán ezzel egy kicsit közelebb hozom mindenkihez Szenczi Molnár Albertet, akit szülővárosában és annak környékén tisztelnek a magyarok, de szegényen halt meg, úgy sok helyütt méltatlanul el is felejtették őt, pedig nélküle ma sokkal szegényebb lenne a magyar nyelv, és a református egyház, de az egész magyarság is szegényebb lenne zsoltárai nélkül.”